LeMahieu claque un circuit et un double et les Yankees battent les Red Sox 4-1

NEW YORK — DJ LeMahieu a cogné un circuit et un double d’un point contre Chris Sale, aidant les Yankees de New York à vaincre les Red Sox de Boston 4-1, vendredi.

Aaron Hicks a rompu l’égalité en troisième manche grâce à un simple de deux points. J.A. Happ (5-3) s’est occupé du reste pour filer vers une quatrième décision victorieuse de suite.

Les releveurs des Yankees ont blanchi les champions en titre de la Série mondiale pendant quatre manches. Les Red Sox ont ainsi encaissé un troisième revers d’affilée.

«Un très bon match, très propre et probablement le type de match que vous devez disputer quand vous affrontez Sale et les Red Sox», a noté le gérant des Yankees, Aaron Boone.

Malgré de nombreux joueurs à l’infirmerie, les Yankees détiennent une avance d’un match et demi sur les Rays de Tampa Bay en tête de la section Est de la Ligue américaine. Les Yankees ont gagné chacun de leurs trois duels face aux Red Sox cette saison par un score combiné de 17-4 et ont battu Sale (1-7) deux fois.

Rafael Devers a frappé un circuit pour les Red Sox, qui ont glissé à huit matchs et demi des Yankees. Ils n’ont pas accusé un retard aussi important sur les Yankees depuis 2015, quand ils avaient conclu la saison à neuf matchs de leurs rivaux.

«Nous devons commencer à trouver des moyens de gagner des matchs, retrouver notre touche et enchaîner les victoires, a dit Sale. Nous devons trouver une solution, peu importe la manière — changer de chaussettes, de pizza congelée, je ne sais pas.»

Les Yankees ont gagné 14 de leurs 17 dernières parties et affichent un dossier de 31-10 depuis qu’ils ont perdu neuf de leurs 15 premiers matchs.

Sale avait accordé seulement 12 points mérités en sept départs depuis un revers au Yankee Stadium le 16 avril.

Cette fois, Sale a été débité de quatre points sur sept coups sûrs en six manches. Il a donné un coup dans son gant lors d’un élan de frustration après que la claque de LeMahieu soit tombée par-dessus la clôture au champ centre-droit en cinquième. Sale a retiré 10 frappeurs sur des prises, atteignant la dizaine pour une sixième fois en huit départs.

LeMahieu avait aussi cogné un double contre le mur en troisième, produisant le premier point des Yankees après des simples de Gio Urshela et Brett Gardner.

«Les partisans sont excités et c’est presque une ambiance de séries. Il n’y a pas beaucoup d’autres places où c’est comme ça, a rappelé LeMahieu. C’était un gros match. C’est une rivalité. C’est spécial.»

Sale, qui a signé un contrat de six saisons et 160 millions $ US en mars, se retrouve à égalité au premier rang des Majeures au chapitre des défaites.

«Ce n’est pas qui je suis. Je n’ai jamais été cette personne, a souligné Sale. Je dois trouver un moyen d’être meilleur.»

Happ a accordé un point et trois coups sûrs en cinq manches, portant son dossier en carrière face aux Red Sox à 9-4.

Adam Ottavino, Tommy Kahnle, Zack Britton et Aroldis Chapman ont lancé pendant une manche chacun. Chapman a été parfait en neuvième et a été crédité d’un 16e sauvetage.

Mike Fitzpatrick, The Associated Press