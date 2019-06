Les Reds se moquent de Patrick Corbin et des Nationals dans un gain de 9-3

CINCINNATI — Nationals 3 Reds 9

Curt Casali a claqué un circuit de trois points en première manche contre Patrick Corbin (5-3), qui a connu l’un des pires départs de sa carrière, et les Reds de Cincinnati ont défait les Nationals de Washington 9-3.

Corbin a accordé huit points en deux manches et deux tiers. Les Reds ont récolté 11 coups sûrs, égalant le plus fort total accordé par Corbin dans un même match depuis le début de sa carrière.

Brewers 4 Pirates 9

Josh Bell a conclu un mois de mai historique en frappant deux autres coups sûrs et les Pirates de Pittsburgh ont battu les Brewers de Milwaukee 9-4.

Bell a obtenu deux coups sûrs en cinq visites à la plaque et a produit un point. Il a donc accumulé 94 buts en mai, le plus haut total par un joueur lors de n’importe quel mois dans les 138 ans d’histoire des Pirates. Il a affiché une moyenne de ,389 au cours du mois, avec 12 circuits, 12 doubles et 31 points produits.

Tigers 8 Braves 2

Niko Goodrum a frappé cinq coups sûrs, dont deux circuits, Nicholas Castellanos et Grayson Greiner ont aussi frappé des longues balles et les Tigers de Detroit ont défait les Braves d’Atlanta 8-2.

Spencer Turnbull (3-4) a été efficace pendant plus de six manches, accordant un seul point mérité et cinq coups sûrs. De son côté, Mike Foltynewicz (1-4) a été débité de cinq points sur sept coups sûrs en cinq manches au monticule.

Giants 6 Orioles 9

Le premier grand chelem de la carrière de Dwight Smith a couronné une explosion de six points en première manche, et les Orioles de Baltimore ont défait les Giants de San Francisco 9-6.

Trey Mancini et Renato Nunez ont également claqué la longue balle pour les Orioles, qui ont effacé un déficit de cinq points en première manche et porté leur fiche à 8-21 à domicile.

Royals 2 Rangers 6

Joey Gallo a couronné une sixième manche de six points avec le premier grand chelem de sa carrière et les Rangers du Texas ont défait les Royals de Kansas City 6-2.

Ariel Jurado (2-2) a gagné pour la première fois en trois départs cette saison dans les ligues majeures cette saison. Jurado a concédé deux points et cinq coups sûrs et trois buts sur balles.

Twins 5 Rays 3

Eddie Rosario a brisé l’égalité en frappant un simple de deux points contre Diego Castillo en neuvième manche après que deux frappeurs eurent été atteints par des tirs et les Twins du Minnesota ont défait les Rays de Tampa Bay 5-3.

Les Twins, qui dominent les Majeures avec une fiche de 38-18, ont effacé un retard de 3-1 pour l’emporter pour une 13e fois en 16 sorties. Les Rays ont vu leur série de victoires être freinée à six.

Indians 1 White Sox 6

Dylan Covey a été efficace pendant six manches et les White Sox de Chicago ont gagné un cinquième match de suite en battant les Indians de Cleveland 6-1.

Charlie Tilson a cogné un double de deux points pour les White Sox.

Cubs 1 Cardinals 2 (10 manches)

Matt Carpenter a mis fin au match en cognant un simple d’un point contre une défensive spéciale en 10e manche et les Cardinals de St. Louis ont battu les Cubs de Chicago 2-1.

Les Cardinals ont gagné un deuxième match de suite pour une première fois depuis les 30 avril et 1er mai derniers. Ils ont évité de connaître le pire mois de mai de leur histoire en terme de pourcentage de victoire, concluant le mois avec une fiche de 9-18 (,333).

Blue Jays 6 Rockies 13

Trevor Story a cogné deux circuits et a établi un sommet personnel en produisant sept points, propulsant les Rockies du Colorado vers une victoire de 13-6 face aux Blue Jays de Toronto.

Story a aussi claqué un double de trois points, a soutiré un but sur balles et a croisé quatre fois le marbre. Nolan Arenado a ajouté trois coups sûrs, lui qui a maintenu une moyenne de ,425 au cours du mois de mai.

Les Blue Jays ont perdu un sixième match de suite. Edwin Jackson (0-3) a égalé sa pire sortie en carrière en accordant 10 points mérités. Il a lancé pendant seulement deux manches et un tiers.

Vladimir Guerrero fils a cogné un circuit en solo en huitième manche. Randal Grichuk a aussi frappé une longue balle pour les Jays.

La Presse canadienne