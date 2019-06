Vincent-Lapointe et sa partenaire décrochent l’argent en C-2 500 m à Duisbourg

DUISBOURG, Allemagne — Toute bonne chose a une fin. Les Canadiennes Laurence Vincent-Lapointe et Katie Vincent se sont contentées de la médaille d’argent lors de l’épreuve de C-2 500 m, dimanche, à la Coupe du monde de canoë et kayak de vitesse de Duisbourg, en Allemagne.

La Trifluvienne et sa partenaire de Mississauga, en Ontario, ont été devancées par les Hongroises Virag Balla et Kincso Takacs, qui ont réussi une belle remontée en deuxième moitié de course.

Vincent-Lapointe a donc vu sa séquence de victoires s’arrêter à trois, à sa deuxième Coupe du monde de la saison.

Balla et Takacs ont triomphé en une minute et 51,587 secondes. Les représentantes de l’unifolié leur ont concédé 0,308 seconde, tandis que les Russes Kseniia Kurach et Olesia Romasenko terminaient loin derrière en troisième place en 1:54,188.

Il s’agissait néanmoins d’une deuxième médaille pour Vincent-Lapointe et Vincent ce week-end. Elles ont respectivement obtenu l’or et l’argent samedi, au C-1 200 m.

Vincent-Lapointe participera à l’épreuve de C-1 5000 m un peu plus tard dimanche.

La Presse canadienne