Longoria et Samardzija brillent dans une victoire des Giants à Baltimore

BALTIMORE — Giants 8 Orioles 1

Evan Longoria a produit trois points et les Giants de San Francisco ont dominé les Orioles de Baltimore, 8-1.

Longoria a frappé son premier circuit depuis le 11 mai, ainsi qu’un double de deux points.

Jeff Samardzija (3-4) a donné un point et trois coups sûrs en six manches, retirant six frappeurs au bâton. Il mettait fin à une série de trois revers.

Brewers 4 Pirates 2

Eric Thames a poussé trois coureurs au marbre et les Brewers de Milwaukee ont défait les Pirates de Pittsburgh, 4-2.

Auteur d’un deuxième circuit en trois matches, Thames a fourni une longue balle de deux points et un double d’un point.

Zach Davies n’a permis que deux points en huit manches, portant sa fiche à 6-0. Sa moyenne est 2,20.

Nationals 4 Reds 1

Anthony Rendon a atteint les 35 points produits avec un simple d’un point en première et les Nationals de Washington sont restés en contrôle, l’emportant 4-1 face aux Reds de Cincinnati.

Max Scherzer a retiré 15 frappeurs au bâton en huit manches, méritant un premier gain depuis le 11 mai. Il a accordé un point et trois coups sûrs.

Chez les Reds, Joey Votto a cogné son 10e double et a marqué sur une claque de deux buts de Derek Dietrich. Votto a brillé en défense en quatrième, captant d’abord la balle à main nue après un bond capricieux, sur un roulant. Il a ensuite remis à temps au premier coussin, pour le retrait.

Tigers 4 Braves 7

Dansby Swanson a produit trois points et les Braves d’Atlanta ont eu raison des Tigers de Detroit, 7-4.

L’arrêt-court a claqué un circuit de deux points et un double d’un point.

Detroit a nivelé avec des coups de canon, mais Freddie Freeman a donné les devants aux siens avec un double d’un point en huitième, où Atlanta a inscrit quatre points.

Twins 9 Rays 7

C.J. Cron a réussi un double de trois points et les Twins du Minnesota ont mérité un troisième gain de suite, 9-7 contre les Rays de Tampa Bay.

Jake Odorizzi (8-2) a blanchi les Rays en six manches, accordant un double et deux simples. Il a retiré neuf frappeurs au bâton, allouant un seul but sur balles.

Indians 0 White Sox 2

Lucas Giolito a muselé les Indians en sept manches et un tiers, guidant les White Sox vers un gain de 2-0 face aux Indians de Cleveland, à Chicago.

Giolito est au troisième rang de l’Américaine pour les victoires et la moyenne. Il a un rendement de 8-1 et une moyenne de 2,54.

Tim Anderson s’est chargé des deux points avec un circuit et un double, en quatrième et en huitième.

Les White Sox récoltaient un premier jeu blanc à la maison cette saison.

Cubs 1 Cardinals 2

Kolten Wong a cogné un ballon sacrifice et a volé un but dans une victoire des Cards de St. Louis aux dépens des Cubs de Chicago, 2-1.

Matt Carpenter a ajouté un simple d’un point pour les Cards, qui sont invaincus à leurs quatre derniers matches.

