Un 8e gain de suite pour les Rockies, mais un 6e revers d’affilée pour les Jays

DENVER — Antonio Senzatela a été efficace en six manches, Chris Iannetta a frappé un circuit et les Rockies du Colorado ont battu les Blue Jays de Toronto 5-1, dimanche, obtenant ainsi leur huitième victoire consécutive.

Face à des Blue Jays glissant rapidement au classement, les Rockies ont conclu un séjour à domicile avec une fiche de 9-1.

Cela égale leur meilleur rendement dans un passage à la maison de cette durée, après une fiche identique en 2009.

«L’attaque, la défense et le rendement au monticule. Tout était au rendez-vous pendant le séjour», a dit le gérant des Rockies, Bud Black.

Nolan Arenado a cogné un 16e circuit et un simple, logeant la balle en lieu sûr dans un 13e match de suite.

«Tout le monde a de bonnes présences au bâton, a dit Arenado. L’un de nos meilleurs joueurs manque à l’appel (Charlie Blackmon, blessé au mollet), et nous trouvons quand même des façons de gagner. Nous voulons nous replacer dans la course, et je pense que nous sommes de plus en plus sur la bonne voie.»

Raimel Tapia a quant à lui frappé un coup sûr dans un 12e match d’affilée.

Toronto n’a pas savouré de victoire en six matches à St. Petersburg et à Denver. C’était la première fois depuis 2009 que les Blue Jays ne gagnaient pas de match lors d’un voyage d’au moins neuf rencontres.

Justin Smoak a produit le point des visiteurs avec un optionnel, en première manche.

Senzatela (4-4) a donné un point et quatre coups sûrs, retirant quatre frappeurs au bâton.

Chad Bettis, Mike Dunn, Jairo Díaz et Bryan Shaw ont pris en charge les trois dernières manches. Shaw a retiré trois frappeurs au bâton en neuvième.

Aaron Sanchez (3-6) a perdu sa cinquième décision consécutive – il s’agit de la pire séquence de sa carrière. Il a accordé quatre points et sept coups sûrs en six manches.

Les Blue Jays auront une journée de congé lundi, avant six matches de suite à Toronto (Yankees et Diamondbacks). Mardi, Clayton Richard sera confronté à Masahiro Tanaka.

Dennis Georgatos, The Associated Press