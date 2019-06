David Price signe finalement un gain au Yankee Stadium avec les Red Sox

NEW YORK — David Price a savouré une victoire significative, J.D. Martinez et Xander Bogaerts ont frappé un circuit et les Red Sox de Boston ont vaincu les Yankees de New York 8-5, dimanche soir.

Price a gagné au Yankee Stadium pour une première fois en tant que membre des Red Sox. La troupe de Boston a mis fin à une série de quatre revers et elle a évité d’être balayée par ses rivaux new-yorkais.

«C’était surtout une victoire très importante pour notre équipe, a déclaré Price. J’ai fait des choses différentes aujourd’hui qu’au cours de mes quatre ou cinq derniers départs. Nous allons continuer de changer la routine un peu.»

La pluie avait empêché la tenue du premier affrontement de cette série, jeudi. Cette fois, le tonnerre et les éclairs ont sévi en huitième manche, rendant le releveur des Red Sox Matt Barnes très inconfortable au monticule.

Barnes a effectué quelques mauvais lancers, il a donné deux buts sur balles de suite et il a commis une feinte illégale qui a poussé un joueur au marbre. Le droitier a alloué trois points avant de mettre fin à la manche. Brandon Workman a blanchi les Yankees en neuvième pour signer un deuxième sauvetage cette saison.

La prochaine fois que ces éternels rivaux croiseront le fer, les deux duels auront lieu à Londres, les 29 et 30 juin. Les Yankees ne visitent pas le Fenway Park avant la fin du mois de juillet.

Price (3-2) a permis deux points et six coups sûrs en six manches et un tiers au monticule. Il a eu le dessus sur CC Sabathia dans un affrontement entre deux anciens lauréats du trophée Cy-Young de l’Américaine.

«David a été très bon. Il avait une bonne maîtrise de ses lancers et il les variait bien, a affirmé le gérant des Red Sox, Alex Cora. Je suis heureux pour lui. Il a été très bon depuis le début de la saison alors je n’étais pas surpris de sa performance.»

Depuis qu’il a apposé sa signature au bas d’un contrat de sept ans avec les Red Sox, avant la saison 2016, Price montrait un dossier de 0-6 et une moyenne de points mérités de 9,79 en six départs au Yankee Stadium.

«Je crois que David a essayé des choses aujourd’hui qui sont différentes de l’an dernier, a dit Cora. Il a apporté quelques ajustements. Il a trouvé un rythme en octobre et ça s’est transporté jusqu’à cette saison. Il est à un bon endroit en ce moment.»

À la recherche d’une 250e victoire en carrière, Sabathia (3-2) a concédé trois ponts en six manches. Le gaucher de 38 ans a retiré huit frappeurs au bâton après avoir raté son dernier départ en raison d’une inflammation au genou droit.

«J’ai trouvé Price très à l’aise aujourd’hui», a observé le gérant des Yankees, Aaron Boone.

Les Yankees tiraient de l’arrière 3-2 en septième manche quand le voltigeur de droite Clint Frazier a laissé un simple d’Eduardo Núñez passer derrière lui. Michael Chavis est parti du premier coussin et il a accentué l’avance des Red Sox. Brock Holt a produit un point grâce à un simple, tout comme Andrew Benintendi.

Bogaerts a réussi un double en huitième manche et il a croisé le marbre à la suite d’un simple de Rafael Devers. Chavis a ajouté un triple d’un point pour mettre le match hors de portée des Yankees.

Luke Voit a claqué un coup de quatre buts pour les Yankees, qui n’ont perdu que pour une quatrième fois à leurs 19 dernières sorties. Ils mènent la section Est de l’Américaine, deux matchs et demi devant les Rays de Tampa Bay.

Mike Fitzpatrick, The Associated Press