Raptors de Toronto: Kawhi Leonard dépose une poursuite contre Nike

SAN FRANCISCO — Kawhi Leonard, des Raptors de Toronto, a déposé une poursuite contre Nike lundi, affirmant que le géant de la chaussure et du vêtement l’empêche d’utiliser un logo qu’il pense posséder.

Leonard et les Raptors se sont envolés lundi pour Oakland, où la finale de la NBA va se poursuivre mercredi, contre les Warriors de Golden State. La série est égale 1-1.

La plainte a été déposée en Californie parce que Leonard a une maison à San Diego.

Leonard était commandité par Nike jusqu’en 2018. Il l’est maintenant par New Balance.

Un porte-parole de Nike a refusé de commenter, affirmant que la compagnie ne commenter pas un litige en cours.

Leonard doit parler aux journalistes mardi.

Dans la poursuite, Leonard a déclaré que Nike avait déposé une demande de droits d’auteur pour un logo qu’il a conçu, une demande faite «à l’insu de Leonard et sans son consentement».

Selon la poursuite, Nike a dit à Leonard d’arrêter d’utiliser le logo, plus tôt cette année.

Leonard s’apprête à utiliser le logo «sur des lignes de vêtements, des chaussures et d’autres produits et, entre autres, dans le cadre de camps sportifs et d’événements caritatifs».

Leonard affirme avoir développé le logo lui-même en traçant ses très grandes mains. L’annulaire et le petit doigt forment un ‘K’, le majeur et le pouce un ‘L’, et l’indez un ‘2’ – ses initiales et son numéro de chandail.

La poursuite mentionne que Leonard a modifié légèrement le logo en décembre 2011 ou en janvier 2012, et qu’il a finalement consenti à ce que Nike l’utilise sur certains produits.

Leonard veut que le tribunal décide qu’il est l’auteur du logo et que Nike a «commis une fraude» lors de l’enregistrement du logo pour des droits d’auteur.

Tim Reynolds, The Associated Press