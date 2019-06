Les Orioles sélectionnent Rutschman au premier rang; les Jays choisissent Manoah

SECAUCUS, N.J. — Les Orioles de Baltimore ont sélectionné le receveur Adley Rutschman d’Oregon State au premier rang du repêchage du baseball majeur, lundi soir.

Âgé de 21 ans, Rutschman a aidé son équipe à la conquête du titre de la Série mondiale universitaire la saison dernière. En défensive, il a retiré 13 coureurs en 27 tentatives de vol de but. Au bâton, il a conservé une moyenne de ,411, en plus de récolter 17 circuits et 58 points produits.

Au second rang, les Royals de Kansas City ont mis la main sur le joueur d’arrêt-court Bobby Witt fils, de Colleyville High School. Il est le fils de l’ancien lanceur Bobby Witt. Ils sont devenus lepremier duo père/fils a être sélectionné aussi haut depuis Tom Grieve — sélectionné au sixième rang en 1966 — et Ben Grieve — sélectionné au deuxième rang en 1994. Ils sont également devenus la première combinaison père/fils repêchée en première ronde depuis Delino DeShields (1987) et Delino DeShields fils. (2010).

Au troisième rang, les White Sox de Chicago ont sélectionné Andrew Vaughn, un joueur de premier but de l’Université de Californie. Au bâton, il a conservé une moyenne de ,381 la saison dernière, avec 15 longues balles et 50 points produits.

Avec le 11e choix total, les Blue Jays de Toronto ont mis la main sur le lanceur droitier de l’Université de West Virginia, Alek Manoah. L’an dernier, le lanceur de 21 ans a été nommé lanceur de l’année dans la conférence Big 12 après avoir maintenu un dossier de 9-4 avec une moyenne de point mérité de 2,08 en 16 départs avec les Mountaineers.

The Associated Press