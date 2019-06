Johnson ne croit pas être en mesure de défendre son titre à l’Omnium canadien

ANCASTER, Ont. — Quelques changements importants font en sorte que Dustin Johnson doute qu’il puisse défendre avec succès son titre à l’Omnium canadien RBC.

Le no 2 au monde s’était détaché du peloton après une attente de deux heures en raison des averses, l’an dernier, pour remettre une carte de 66, six coups sous la normale, lors de la dernière ronde pour terminer à moins-23. Cette année, le tournoi de la PGA est passé de Glen Abbey, un parcours que Johnson connaît bien, au Hamilton Golf & Country Club.

Plus important encore, le tournoi a été déplacé plus tôt en saison. Menant à l’Omnium des États-Unis, le tournoi attire maintenant un plateau plus relevé.

«C’est vraiment un groupe de golfeurs très talentueux. C’est un parcours sur lequel je n’ai jamais joué. Ça ajoute certainement un peu de difficulté, a-t-il déclaré. Je ne connais pas le parcours autant que je connais Glen Abbay, où j’ai participé à plusieurs tournois.»

En plus de Johnson, Brooks Koepka, premier au monde et qui vient juste de gagner le Championnat de la PGA, le no 4 Rory McIlroy et le no 6 Justin Thomas, ajouté vendredi dernier, seront de la partie.

Habituellement, le tournoi était disputé en septembre, mais à compter de 2007, il a été déplacé à la fin juillet. Malheureusement, c’était aussi la semaine après l’Omnium britannique et plusieurs des meilleurs golfeurs se désistaient. Maintenant au début juin, plusieurs d’entre eux utiliseront le tournoi pour se préparer à l’Omnium des États-Unis.

«Ce n’est pas qu’une semaine de préparation. Il s’agit d’un tournoi très prestigieux, l’un des plus vieux au monde et que j’aimerais bien ajouter à mon palmarès, a indiqué McIlroy, qui n’a jamais joué de tournoi au Canada. Toute ma concentration est sur ce tournoi. Mais si je peux bien frapper la balle, ça me mettra en confiance pour la semaine prochaine.»

L’un des problèmes pour Johnson, Koepka et McIlroy est qu’aucun d’entre eux n’a eu l’occasion de jouer une ronde d’entraînement. Ce manque de connaissance pourrait donner un certain avantage aux 26 Canadiens qui participent à l’événement, au moins pour la première ronde.

Mackenzie Hughes a joué Hamilton des dizaines de fois. Corey Conners a pu jouer une ronde d’entraînement en mai, tandis qu’Adam Hadwin a joué l’Omnium canadien sur ce terrain en 2012.

«Je pense que c’est un immense avantage. Ça ajoute à votre niveau de confort, a expliqué Conners. Je suis vraiment heureux d’avoir pu le jouer il y a quelques semaines. J’ai pu établir un plan de match et je saurai à quoi m’attendre.»

Aucun Canadien n’a gagné le tournoi depuis Pat Fletcher, en 1954.

En plus des 20 Canadiens déjà inscrits au tableau final, vendredi, le Québécois Étienne Brault, les Ontariens Thomas DeMarco et J.C. Deacon, ainsi que le Britanno-Colombien James Allenby se sont qualifiés lundi, sur le parcours Heron Point, à Alberton, en Ontario.

Albin Choi et Richard Lee, tous deux de Toronto, ont quant à eux obtenu des invitations.

John Chidley-Hill, La Presse canadienne