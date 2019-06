Deux buts tardifs de Taïder permettent à l’Impact de vaincre les Sounders 2-1

MONTRÉAL — Deux buts de Saphir Taïder dans un intervalle de quatre minutes en deuxième demie ont permis à l’Impact de Montréal de signer une victoire de 2-1 contre les Sounders de Seattle, mercredi soir, au stade Saputo.

Alors que l’Impact accusait un recul de 0-1, Taïder a d’abord marqué son sixième but de la saison à la 74e minute, à la suite d’un penalty qu’il avait lui-même provoqué lorsqu’il s’est fait accrocher par Kelvin Leerdam.

Taïder a ensuite rompu l’égalité, après un beau jeu de passe entre Maximiliano Urruti et Omar Browne, grâce à un tir dans la partie supérieure du filet alors qu’il avait été laissé sans surveillance à la droite du gardien Stefan Frei.

Victor Rodriguez, sur un penalty à la 64e minute de jeu, a réussi le seul but des visiteurs contre Evan Bush, qui n’a reçu que ce seul tir pendant le match.

Le gain permet à l’Impact (8-7-3) d’entamer sa deuxième moitié de saison — et d’entamer la longue pause internationale — sur une note positive.

Après cette pause internationale, l’Impact reprendra le collier le mercredi 26 juin, au stade Saputo, face aux Timbers de Portland.

Peu d’action

On le savait, les deux équipes présentaient des formations privées de nombreux joueurs réguliers.

Avec autant d’éléments-clés absents — neuf chez l’Impact dont cinq blessés, et autant du côté des Sounders — les deux formations ont dû faire appel à des joueurs qui n’avaient pas encore joué un match cette saison en MLS, ou qui avaient été très peu employés.

Ce fut le cas du milieu de terrain Daniel Kinumbe qui a effectué sa toute première sortie en carrière avec l’Impact, tandis que Ken Krolicki, un autre milieu de terrain, a amorcé son premier match de la saison après deux présences à titre de substitut.

La combinaison de tous ces absents et de ces nouveaux venus a donné du jeu décousu pendant la première demie, avec seulement deux tirs vers Bush et Frei, les deux par l’Impact, et les deux non cadrés.

Les meilleurs moments de l’affrontement sont survenus à compter du dernier tiers du match.

L’Impact a d’abord raté une extraordinaire opportunité d’ouvrir la marque à la 60e minute quand Urruti a décoché au vol un puissant tir de courte distance que Frei est parvenu à stopper, on ne sait trop comment.

Trois minutes plus tard, une faute de Victor Cabrera en surface de réparation contre Harry Shipp a mené au but de Rodriguez qui donnait l’avance aux Sounders et qui laissait présager un autre dénouement décevant pour la troupe de Rémi Garde.

Jusqu’à ce que Taïder se manifeste et vienne sortir d’embarras l’Impact… et Cabrera.

Michel Lamarche, La Presse canadienne