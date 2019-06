Sénateurs: Jack Capuano est nommé entraîneur-associé de D.J. Smith

OTTAWA — Jack Capuano a été embauché par les Sénateurs d’Ottawa comme entraîneur-associé, alors qu’il aura le rôle d’épauler l’entraîneur-chef D.J. Smith.

L’équipe a annoncé jeudi que Capuano avait signé un contrat de trois saisons.

«Notre objectif était d’embaucher une personne qui a déjà occupé un poste d’entraîneur-chef dans la LNH. Jack possède cette expérience et encore plus, a déclaré Smith, dans un communiqué. Il a joué en défensive et a été responsable de la défensive et de l’infériorité numérique. Il est méticuleux et travaillant, les joueurs aiment travailler avec lui. Nous sommes heureux d’accueillir Jack ici à Ottawa afin d’aider au développement et à la progression de cette équipe.»

Capuano, âgé de 52 ans, a passé les deux dernières saisons à titre d’entraîneur-associé chez les Panthers de la Floride. Avant son séjour en Floride, il avait passé plus d’une décennie en tant qu’entraîneur au sein de l’organisation des Islanders de New York, notamment près de sept saisons comme entraîneur-chef de l’équipe de 2010 à 2017.

En tant qu’entraîneur-chef des Islanders, Capuano a présenté un dossier de 227-192-64 et il a participé aux séries éliminatoires à trois reprises.

Capuano, un défenseur, a disputé six matchs dans la LNH avec les Bruins de Boston, les Canucks de Vancouver et les Maple Leafs de Toronto.

La Presse canadienne