Voici les réactions des pilotes face aux nouveaux paddocks du GP du Canada

MONTRÉAL — Moins de deux semaines après l’inauguration officielle des nouveaux paddocks en compagnie de nombreux dignitaires, dont la mairesse de Montréal, Valérie Plante, et le grand patron de la Formule 1, Chase Carey, les pilotes ont tous découvert en même temps jeudi matin les nouvelles installations du Grand Prix de Formule 1 du Canada. Voici les réactions à chaud de certains d’entre eux:

1- Lewis Hamilton, Mercedes.

«Ils ont l’air fabuleux! Je n’ai pas encore eu le temps d’en faire le tour complètement. Ça fait 13 ans que je participe au Grand Prix ici, et je sais que c’est l’une des courses les plus populaires du calendrier, donc je me serais attendu à ce qu’ils soient rénovés plus rapidement. Mais c’est bien ce qu’ils ont fait. De tels investissements, ça signifie que la piste sera ici encore longtemps.

«J’ai vu qu’ils travaillaient encore sur les routes, à l’entrée du circuit — ce pont (de la Concorde), je pourrais jurer qu’ils travaillent dessus depuis que je suis arrivé en F1. Je ne sais pas s’il sera terminé un jour, mais ils devraient embaucher la même compagnie que celle qui a fait les paddocks, parce qu’ils ont fait du bon boulot.»

2-Sebastian Vettel, Ferrari

«J’adore le toit en bois, mais je ne sais pas si le nouveau bâtiment était nécessaire. Je préférais le style ‘camping’ que nous avions auparavant. J’imagine qu’ils (les organisateurs) avaient une raison de le faire, mais l’important c’est qu’ils n’aient pas touché à la piste, parce que je l’adore. Tant mieux, si tout le monde peut être plus confortable.»

3- Lance Stroll, Racing Point.

«C’est fantastique! C’est bien pour la Ville, c’est bien pour l’organisation. J’espère que le Grand Prix du Canada restera au calendrier pendant encore longtemps, parce que c’est un bel endroit où piloter. Je suis très heureux pour Montréal, et il faudra en profiter.»

4- Daniil Kvyat, Toro Rosso.

«Ils (les paddocks) ont l’air plus imposants, mais ils sont jolis. Personnellement, je trouve que la piste est plus importante que les paddocks. Tant qu’il y a une salle où je peux m’asseoir, moi ça me va. Mais c’est toujours bien, quand une organisation décide de faire des rénovations.»

5- Kimi Raikkonen, Alfa Romeo

«Je n’ai visité que nos garages, donc c’est difficile à dire. Ceci étant dit, les gars (de l’équipe) disent que c’est mieux pour travailler, donc je crois qu’il faut saluer l’initiative. Il faudra cependant leur demander à la fin du week-end, afin d’avoir une opinion plus éclairée.»

Alexandre Geoffrion-McInnis, La Presse canadienne