Le Canadien Nicholas Latifi espère un volant à temps plein en F1 2020

MONTRÉAL — Après sa deuxième séance d’essais en carrière dans le cadre d’un Grand Prix de Formule 1, le Torontois Nicholas Latifi était simplement heureux d’avoir ramené la voiture au garage en un seul morceau.

Surtout qu’il a dû éviter un obstacle familier, mais toujours aussi étonnant au circuit Gilles-Villeneuve, une marmotte.

«C’était probablement l’un des pires virages pour que ça se produise parce que vous ne voyez pas vraiment où vous allez, a raconté Latifi. Heureusement, elle a figé. Avec le recul, j’ai probablement pris la mauvaise décision parce que j’aurais pu endommager la voiture si j’étais arrivé à plus grande vitesse — ce qui aurait coûté plus cher que de remplacer l’aileron avant. Mais je suis certain que l’organisation PETA est contente.»

Latifi avait aussi participé à la première séance d’essais l’an dernier pour Force India. Cette fois, à bord de la Williams FW42 de Robert Kubica, il a terminé au 20e et dernier rang à un peu moins de trois secondes et demie du meneur, Lewis Hamilton.

«Tout s’est bien déroulé, a affirmé Latifi. Lors de la première séance, la piste est poussiéreuse. Vous voulez rester loin des murs et réussir de bons tours, vous habituer à la voiture et permettre à l’équipe d’accumuler des données.

«L’équipe était contente. Je suis content. J’ai atteint l’objectif de ramener la voiture en un seul morceau.»

Âgé de 23 ans, Latifi domine présentement le championnat de F2. Il espère que ses succès dans cette série secondaire lui ouvre les portes de la F1 dès l’an prochain.

Il a participé à trois séances d’essais privés chez Williams cette saison et il doit participer aux essais libres de cinq autres Grands Prix d’ici la fin de la campagne.

«La puissance, c’est une belle sensation quand vous mettez le pied sur l’accélérateur, mais vous vous y habituez rapidement, a-t-il dit quand il a été invité à comparer les voitures de F1 à celles de F2. Les appuis aérodynamiques et l’adhérence sont les choses les plus frappantes quand vous n’êtes pas un pilote régulier. L’adhérence est beaucoup plus forte et elle rend le freinage beaucoup efficace. L’accélération est aussi beaucoup plus puissante.»

De son côté, le Québécois Lance Stroll n’a pu faire mieux que le 17e chrono de la première séance au volant de sa Racing Point, à plus de deux secondes de la tête.

Alexis Bélanger-Champagne, La Presse canadienne