Khari Jones assure l’intérim de Mike Sherman au poste d’entraîneur-chef des Alouettes

MONTRÉAL — Les Alouettes de Montréal et l’entraîneur-chef Mike Sherman ont décidé des mettre un terme à leur association d’un commun accord.

La formation montréalaise en a fait l’annonce samedi matin, par le biais d’un communiqué. Le coordonnateur offensif Khari Jones a pour sa part été promu au poste d’entraîneur-chef par intérim et portera les deux chapeaux.

«Nous tenons à remercier Mike Sherman pour son dévouement envers notre équipe, a laissé savoir le directeur général de la formation, Kavis Reed, dans un communiqué. Nous sommes déçus de la tournure des événements, mais nous croyons que c’est dans le meilleur intérêt de l’équipe d’aller dans cette direction.»

«Nous avions identifié des éléments à modifier l’an dernier, mais malheureusement ces ajustements ne se sont pas matérialisés. Ce n’est pas une décision facile, mais nous croyons qu’il s’agit de celle que nous devons prendre. Notre équipe sera entre très bonnes mains, Khari ayant démontré de belles choses en 2018 et possède une solide expérience dans la LCF», a ajouté Reed.

À sa deuxième saison avec les Alouettes, Jones a travaillé avec les jeunes quarts de la formation en 2018 et ceux-ci ont démontré une belle progression sous ses ordres.

Il a amorcé sa carrière d’entraîneur en 2009 avec les Tiger-Cats de Hamilton, où il a dirigé les quarts lors de ses deux premières saisons avant d’être nommé responsable de l’attaque l’année suivante. En 2012 et en 2013, il a dirigé les quarts des Roughriders de la Saskatchewan, aidant l’équipe à remporter la Coupe Grey à sa deuxième saison. Originaire de Hammond dans l’Indiana, l’entraîneur de 48 ans a connu une carrière de 11 saisons comme quart dans la LCF, portant les couleurs des Lions de la Colombie-Britannique, des Blue Bombers de Winnipeg, des Stampeders de Calgary, des Eskimos d’Edmonton et des Tiger-Cats de Hamilton.

«C’est tout un honneur pour moi, a pour sa part déclaré Khari Jones. J’aurais préféré que le tout se fasse dans d’autres circonstances, mais je me sens prêt à relever ce défi. Nous avons un bon groupe d’entraîneurs et de joueurs en place qui sont talentueux et qui travaillent très fort. J’ai hâte de les voir à l’œuvre et je suis certain que nous allons tous travailler ensemble avec un seul but en tête.»

La Presse canadienne