Zack Greinke et les Diamondbacks blanchissent les Blue Jays 6-0

TORONTO — Zack Greinke a fait mal paraître les frappeurs des Blue Jays de Toronto et les Diamondbacks de l’Arizona l’ont emporté 6-0 au Rogers Centre, samedi.

Le droitier de 35 ans avait bénéficié d’une journée de plus de congé entre ses départs après s’être plaint de raideurs au cou le 1er juin. Il était en grande forme contre les Blue Jays, ne donnant que quatre coups sûrs en plus de six manches au monticule.

«La maîtrise de ma balle rapide n’était pas extraordinaire, mais mes balles à effet étaient bonnes pour les déstabiliser», a analysé Greinke.

À son dernier départ, contre les Mets de New York, Greinke (7-2) avait permis quatre points et sept coups sûrs en quatre manches de travail. Samedi, il a quitté la rencontre après que le voltigeur des Blue Jays Lourdes Gurriel fils eut frappé un triple en septième.

«C’est ce que Zack fait, a dit le gérant des Diamondbacks, Torey Lovullo. Il effectue les bons lancers quand il doit le faire.»

Les Blue Jays (23-41) ont perdu une troisième partie de suite et 13 de leurs 16 dernières. Ils ont inscrit deux points ou moins lors de cinq de leurs sept derniers matchs.

«Les choses ne se passent pas bien en ce moment», a affirmé Gurriel.

Seuls Vladimir Guerrero fils, Teoscar Hernandez et Justin Smoak ont réussi à obtenir un simple avant de voir Gurriel cogner son triple contre Greinke, le gagnant du trophée Cy-Young de l’Américaine en 2009.

«C’est difficile d’avoir un blanchissage au baseball, a ajouté Lovullo. Tu dois faire beaucoup de choses de la bonne façon. Les lanceurs ont travaillé ensemble aujourd’hui pour préserver le blanchissage.»

Guerrero a ajouté un simple en huitième manche, mais c’était déjà trop tard pour l’équipe locale.

Le partant des Blue Jays, Aaron Sanchez (3-7), a été d’office pendant six manches. Il a éprouvé des difficultés en troisième manche, lorsqu’il a accordé quatre coups sûrs et trois points. Il a terminé sa journée en concédant cinq points, six coups sûrs et quatre buts sur balles.

En troisième manche, après que Jarrod Dyson eut cogné un simple dans la gauche, Sanchez a raté le premier coussin à la suite d’une remise de son coéquipier Rowdy Tellez.

Un simple du joueur de deuxième but des Diamondbacks Ketel Marte a poussé Dyson au marbre, procurant une avance de 2-0 aux siens. Un double de David Peralta a permis à Tim Locastro de venir marquer et Marte a croisé la plaque grâce à un sacrifice de Nick Ahmed.

Le receveur Alex Avila a réussi son troisième coup de quatre buts de la campagne en sixième manche, contre Sanchez. Kevin Cron a ajouté une longue balle en solo en neuvième.

La Presse canadienne