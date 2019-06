Les Checkers remportent la première coupe Calder de leur histoire

ROSEMONT, Ill. — Andrew Poturalski a touché la cible deux fois et les Checkers de Charlotte ont défait les Wolves de Chicago 5-3, samedi soir, pour remporter la première coupe Calder de leur histoire.

Poturalski, un vétéran de 25 ans, a donné le ton en faisant bouger les cordages dès la 91e seconde de jeu et il a marqué l’éventuel but vainqueur, dans un filet désert, en fin de troisième engagement.

Poturalski a conclu les éliminatoires avec un total de 12 buts et 23 points en 18 matchs. Il a reçu le trophée Jack A. Butterfield, remis au joueur le plus utile des séries de la Coupe Calder.

Les Checkers ont gagné la série 4-1. Ils ont signé quatre victoires de suite après s’être inclinés en prolongation lors de la première rencontre.

Morgan Geekie a récolté un but et une mention d’aide alors que Trevor Carrick et Zach Nastasiuk ont ajouté un but chacun pour la troupe de la Caroline du Nord, qui avait obtenu 51 victoires et 110 points cette saison, deux sommets dans la Ligue américaine de hockey. Alex Nedeljkovic a repoussé 26 des 29 rondelles dirigées vers lui.

Geekie, qui a été sélectionné au troisième tour par les Hurricanes de la Caroline en 2017, en était à ses premières séries en carrière dans la LAH, mais il a laissé une très belle carte de visite. L’attaquant de 20 ans a amassé huit buts et 18 points en 19 parties éliminatoires.

Brooks Macek, Gage Quinney et Cody Glass ont répliqué pour les Wolves, qui se sont approchés à un seul but des Checkers à trois reprises, sans toutefois créer l’égalité.

Oscar Dansk a bloqué 27 lancers pour l’équipe de Chicago, qui tentait de soulever la coupe Calder pour une première fois depuis 2008.

Quelques anciens de la Ligue de hockey junior majeur du Québec pourront savourer cette conquête, dont les Québécois Nicolas Roy et Julien Gauthier.

La Presse canadienne