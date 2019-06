Lewis Hamilton gagne le Grand Prix du Canada dans la controverse, devant Vettel

MONTRÉAL — Le pilote Mercedes Lewis Hamilton a remporté le Grand Prix de Formule 1 du Canada dans la controverse, dimanche.

Le détenteur de la pole position, Sebastian Vettel, roulait en tête lors du 48e tour lorsqu’il a commis une erreur de pilotage à l’entrée du virage no 4 et mis ses quatre pneus hors piste. Alors qu’il tentait de revenir en piste, il a bloqué Hamilton qui tentait de le dépasser par la droite.

L’incident a été analysé par les commissaires de course, qui ont finalement décidé d’imposer une pénalité de cinq secondes, pavant la voie à la victoire de Hamilton.

«Je ne savais pas où aller, je ne l’ai pas vu. (…) Ils nous volent la course», s’est exclamé Vettel sur la radio de l’équipe avant.

Hamilton a donc croisé le fil d’arrivée deuxième, mais en vertu de la pénalité imposée à Vettel, il a triomphé.

Il s’agissait de la cinquième victoire de Hamilton cette saison, et de sa septième en carrière au Grand Prix du Canada. Il a ainsi rejoint le légendaire Michael Schumacher à titre de pilote le plus victorieux au circuit Gilles-Villeneuve.

Le podium a été complété par l’autre pilote de la ‘Scuderia’, Charles Lerclec. Valtteri Bottas (Mercedes) et Max Verstappen (Red Bull) ont complété le top-5, dans l’ordre.

Quant au Québécois Lance Stroll, qui était parti de la 17e place sur la grille de départ, il a accompli tout un exploit en finissant neuvième. Le coéquipier de Stroll, Sergio Perez, s’est contenté du 12e rang.

Après un départ sans histoire, Vettel s’est bâti une avance d’un peu plus de deux secondes devant Hamilton.

L’Allemand est ensuite entré aux puits lors du 26e passage, afin d’adopter les gommes dures — dont l’espérance de vie est la plus longue —, et Hamilton l’a imité deux tours plus tard.

Vettel est retourné en piste avec un coussin de plus de quatre secondes devant Hamilton, et l’enjeu consistait alors à déterminer si ses pneus allaient tenir jusqu’au bout. Les espoirs du pilote Ferrari de freiner la séquence victorieuse de Mercedes se sont cependant envolés quelques tours plus tard.

Lando Norris (McLaren) a été contraint à l’abandon en raison d’un bris de suspension arrière en début de course.

Le cirque de la F1 se déplacera maintenant vers l’Europe, avec la présentation du Grand Prix de France du 21 au 23 juin.

Alexandre Geoffrion-McInnis, La Presse canadienne