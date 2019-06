Les Raptors restent calmes à l’aube d’un premier titre dans la NBA

TORONTO — Les Raptors de Toronto ne sont qu’à une victoire du premier titre de la NBA de son histoire, de battre les doubles champions en titre et de ramener le trophée Larry O’Brien au Canada, créant une véritable onde de choc d’un océan à l’autre.

De la pression? Pas plus qu’à l’habitude, selon Kyle Lowry.

Le vétéran a déclaré qu’il vivait un rêve. Pour lui, la pression c’était de voir sa mère Marie se lever au crépuscule et rouler pendant 90 minutes pour travailler avec la société des transports de Philadelphie afin de nourrir ses enfants.

«Elle se levait à cinq heures du matin pour aller travailler et elle me préparait un bol de céréales qu’elle laissait dans le réfrigérateur. Elle était capable de subvenir aux besoins de moi, mon frère et ma famille. Ça, c’est de la pression, a insisté Lowry. Simplement de faire tout le nécessaire pour que son enfant ait une meilleure jeunesse que la sienne. Les gens comme ça sont les vrais héros à mon avis.»

Les Raptors pourraient être sacrés champions de la NBA lundi soir, à leur domicile du Scotiabank Arena. Ils pourraient couronner une poussée historique en séries qui a marqué l’imaginaire de plusieurs partisans à travers le Canada.

N’allez toutefois pas en parler aux joueurs.

«Nous n’avons rien accompli encore, a déclaré Lowry, qui a effectué ses débuts en finale de la NBA à sa 13e saison dans la ligue. Il nous reste une victoire à aller chercher. C’est la première équipe qui gagne quatre parties.»

Les Raptors ont parlé du titre de la NBA comme étant leur objectif ultime dès la première journée de la saison, après que le président Masai Ujiri eut acquis la vedette Kawhi Leonard lors d’une importante transaction pendant l’été.

Pendant la saison, les joueurs des Raptors ont collectivement développé une personnalité calme. Ils l’ont montrée après avoir volé deux victoires à l’étranger contre les Warriors de Golden State, qui prennent part à une cinquième finale de suite.

Leonard a été le plus calme d’entre eux. Lorsque les Raptors ont tiré de l’arrière pendant les séries, le joueur de 27 ans a su calmer ses coéquipiers. Il leur a rappelé d’apprécier le moment.

«C’est pour ces raisons que nous sommes ici, a-t-il indiqué, samedi. Tu ne sais jamais quand ces situations vont se produire et si tu seras en mesure de jouer.»

Depuis qu’il joue dans la NBA, Leonard affirme qu’il a perfectionné l’art de l’implacabilité.

«J’ai appris des expériences du passé, des matchs perdus et gagnés. J’ai vu comment je me sentais et à quoi je pensais dans ces moments. Je ramène simplement ça à notre réalité et au moment présent», a-t-il observé.

Les Raptors sont retournés à domicile dimanche après avoir gagné deux parties au Oracle Arena, en Californie. Ils ont gagné sept de leurs huit derniers matchs éliminatoires.

Plusieurs centaines de partisans des Raptors ont fait le voyage à Oakland pour les matchs numéro trois et quatre. Au Canada, plusieurs visionnements ont eu lieu afin d’encourager l’équipe.

Est-ce que l’équipe peut s’abreuver de la frénésie des partisans?

«Je crois que c’est ce que nous faisons depuis le début, a dit Leonard. Nous apprécions le soutien et l’énergie que les partisans apportent à l’équipe.»

Si les Warriors l’emportent lundi, la série retournera à Oakland jeudi soir, à l’occasion du sixième affrontement de la finale.

