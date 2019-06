Toronto et les amateurs se préparent à un possible championnat des Raptors

TORONTO — L’engouement ne cessant de grandir à travers le Canada en vue du match qui pourrait permettre aux Raptors de Toronto de remporter leur premier championnat de la NBA, les autorités locales demandent aux partisans de veiller à bien se comporter alors qu’on s’attend à ce qu’une immense foule converge au centre-ville.

Le contrôle des foules demeure une priorité pour les autorités de la ville, la police de Toronto et la Toronto Transit Commission, qui travaillent de concert avec Maple Leaf Sports and Entertainment (MLSE), société propriétaire des Raptors.

La police demande aux partisans des Raptors de suivre le cinquième match de la finale contre les Warriors de Golden State de façon responsable, précisant que des agents seront en poste à travers la ville.

«Nous voudrions rappeler au public d’agir de façon à assurer sa propre sécurité et celle des autres lors des rassemblements pour profiter pleinement de l’événement», a déclaré la porte-parole Katrina Arrogante, dans un courriel.

En plus des partisans habituels, le match devrait attirer quelques célébrités.

L’acteur de la série télévisée Schitt’s Creek, Noah Reid, a révélé que les adeptes de l’émission pourraient apercevoir des visages familiers dans la foule.

«Je suis un ‘fan’ inconditionnel des Raptors. Nous allons au cinquième match. Dan (Levy) et moi, ainsi que ma petite amie Clare et Andrew Cividino, l’un de nos réalisateurs», a-t-il mentionné lors d’une entrevue sur le plateau du tournage de la sixième et dernière saison de l’émission.

L’engouement pour ce match se ressent bien au-delà de la ville de Toronto, alors que les rassemblements extérieurs se sont multipliés au fil des succès des Raptors en éliminatoires.

Montréal se joint à la fête et la rue Peel, entre les rues de Maisonneuve et Sainte-Catherine, sera fermée à compter de 17h pour permettre la diffusion à ciel ouvert du 5e affrontement.

À Halifax, les partisans pourront regarder le match lors de fêtes de quartier, tandis que ceux de Regina pourront se rendre au Mosaic Stadium, domicile des Roughriders de la Ligue canadienne, pour suivre le match sur l’écran MaxTron.

Cet écran est le plus grand au Canada et, avec une superficie de plus de 630 mètres carrés, il est même plus grand qu’un terrain de basket standard de la NBA.

De même à Toronto, MLSE donnera le ton à sa soirée habituelle de visionnement en plein air en offrant de nombreux cadeaux et en installant des écrans supplémentaires au Maple Leaf Square — la zone des amateurs connue sous le nom de Jurassic Park à l’extérieur de l’aréna Scotiabank.

En raison de la foule attendue, la place Maple Leaf, ainsi que plusieurs rues à proximité, sera fermée à la circulation toute la journée jusqu’à 2 heures mardi, selon le porte-parole de la ville, Brad Ross.

Vendredi soir, les amateurs ont bloqué une intersection très fréquentée au centre-ville alors qu’ils célébraient la victoire lors du quatrième match. Des vidéos sur les médias sociaux ont montré des partisans sautant sur des voitures de police et des véhicules de la TTC après les précédentes victoires des Raptors.

La Presse canadienne