Les Oilers offrent une promotion à Nicholson et embauchent Anselmi

EDMONTON — Les Oilers d’Edmonton ont poursuivi leurs remaniements aux postes de direction avec la promotion d’un dirigeant et l’embauche d’un autre.

Ils ont annoncé que le président directeur général, Bob Nicholson, devient président et confirmé l’embauche de Tom Anselmi, ancien dirigeant des Sénateurs d’Ottawa et des Maple Leafs de Toronto, au poste de président, opérations commerciales et chef de l’exploitation.

Nicholson, arrivé avec les Oilers en 2014 après 16 ans à Hockey Canada, sera à la tête de toutes les concessions sportives du groupe Oilers Entertainment (OEG), y compris l’équipe de la LNH, les Oil Kings d’Edmonton, de la Ligue de l’ouest, et des Condors de Bakersfield, de la Ligue américaine.

Le nouveau président des opérations hockey des Oilers, Ken Holland, relèvera de Nicholson. Holland a embauché Dave Tippett comme entraîneur le mois dernier.

Anselmi sera responsable de toutes les opérations commerciales d’OEG.

Le Torontois a occupé diverses fonctions pendant 17 ans chez Maple Leaf Sports and Entertainment avant de démissionner de son poste en 2013. Il a été président et chef de la direction des Sénateurs pendant un peu plus d’un an à compter du début de 2017.

Les Oilers ont raté les séries lors de 12 des 13 dernières années.

«Avec Bob à la tête de nos clubs de hockey et Tom à la tête de nos activités commerciales, nous formons un puissant groupe alors que nous continuons à mettre en place une organisation de premier plan dans tous les aspects de nos activités», a révélé le propriétaire des Oilers, Daryl Katz, dans un communiqué.

La Presse canadienne