Craig Kimbrel et Dallas Keuchel aideront rapidement leur nouvelle équipe

Craig Kimbrel et Dallas Keuchel ont finalement trouvé du boulot. Les deux lanceurs auront d’ailleurs l’occasion d’influencer la course aux séries dans la Nationale.

Ce n’est pas une surprise qu’ils se soient tous deux retrouvés avec des clubs en plein coeur de cette course. Kimbrel s’est entendu avec les Cubs de Chicago, tandis que Keuchel a accepté une offre des Braves d’Atlanta.

Si la saison devait prendre fin aujourd’hui, ces deux équipes seraient des séries. D’ajouter ces lanceurs à leur formation est l’équivalent de compléter une transaction à la date limite. Sauf que Kimbrel et Keuchel seront en mesure de contribuer bien plus longtemps aux succès de ces clubs.

Le rôle de Kimbrel à Chicago n’est pas difficile à prévoir. Le releveur no 1 de 31 ans compte 333 sauvetages à sa fiche, dont 42 la saison dernière pour les champions en titre, les Red Sox de Boston. Les Cubs sont privés de leur spécialiste de fin de match Brandon Morrow, qui se remet d’une intervention chirurgicale au coude. Ils ont d’autres releveurs qui de l’expérience dans ce rôle, comme Steve Cishek, Brandon Kintzler et Pedro Strop, et même sans Kimbrel, ils occupent le premier rang de la Centrale présentement. Mais d’obtenir Kimbrel créera un effet domino qui rendra leur enclos encore plus efficace.

À Atlanta, Keuchel se retrouve avec une formation qui n’est qu’à un match du sommet dans l’Est. Il est clair que son arrivée aidera.

Les trois meilleurs partants des Braves — Mike Soroka, Julio Teheran et Max Fried — ont bien fait, mais après eux, c’est la catastrophe. Mike Foltynewicz a une fiche de 1-5 avec une moyenne de points mérités de 5,89, tandis que Kevin Gausman est à 2-5 avec une m.p.m. de 6,15. Foltynewicz a participé au match des étoiles l’an dernier et la patience est de mise dans son cas, mais Keuchel se veut une meilleure option que Gausman, assurément.

Dans les deux cas, il est clair que l’arrivée de ces lanceurs arrive à point. La seule question qui reste en suspens, c’est de savoir le genre de performances que Kimbrel et Keuchel pourront offrir après avoir raté plus de deux mois d’activités. Kimbrel a lancé des lignes de côté, samedi, mais on ne sait pas quand il sera prêt à effectuer un retour au jeu. Keuchel devait obtenir un départ dans les ligues mineures samedi, mais le match a été annulé à cause de la pluie.

Kimbrel a accordé sept circuits l’an dernier, un sommet, et Keuchel n’a jamais été parmi les meneurs pour les retraits sur des prises. Malgré certaines incertitudes, les deux artilleurs peuvent assurément aider leur nouveau club.

Les Phillies de Philadelphie ont aussi opté pour aller chercher du renfort plus tôt en saison en faisant l’acquisition du voltigeur Jay Bruce le week-end dernier. Il a fait sentir sa présence mardi, quand il a frappé un grand chelem et un circuit de deux points dans la victoire de 9-6 des siens aux dépens des Padres de San Diego.

L’équipe a perdu les services d’Andrew McCutchen en raison d’une blessure au genou, alors la contribution de Bruce pourrait être cruciale. En six matchs avec les Phillies, il a frappé huit coups sûrs en 21 présences (,381), dont quatre circuits et deux doubles, en plus de produire 11 points et d’en marquer six.

Noah Trister, The Associated Press