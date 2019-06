L’ancien cogneur David Ortiz est blessé par balle en République dominicaine

SAINT-DOMINGUE, République dominicaine — Une équipe médicale américaine est arrivée lundi en République dominicaine pour transporter David Ortiz par voie aérienne à Boston après que l’ancien cogneur des Red Sox, affectueusement surnommé Big Papi, ait été pris dans une embuscade par un homme armé dans un bar de son pays, ont annoncé les autorités.

L’athlète à la retraite était dans un état stable en soins intensifs dans un hôpital de Saint-Domingue après que les médecins lui aient enlevé sa vésicule biliaire et une partie de son intestin, selon son porte-parole, Leo López. Il a ajouté que le foie d’Ortiz avait également été endommagé lors de la fusillade dimanche soir.

Âgé de 43 ans, Ortiz est l’une des personnalités les plus appréciées de l’histoire du sport en République dominicaine et à Boston. Redoutable frappeur et gaillard souriant, il a mené les Red Sox à trois championnats de la Série mondiale. Auteur de 541 circuits, Ortiz a fait partie de 10 équipes d’étoiles.

Des dizaines de fans ont envahi l’hôpital, provoquant un embouteillage. Aux États-Unis, les supporters ont prié pour sa convalescence et lui ont souhaité bonne chance. Sur Instagram, la star des Patriots de la Nouvelle-Angleterre Julian Edelman a écrit: «Papi, toute la Nouvelle-Angleterre est derrière toi.»

Les Red Sox ont offert «toutes les ressources disponibles» et ont envoyé un avion pour le ramener à Boston.

«Il est sur le mont Rushmore des sports de Boston», a déclaré Eddie Romero, directeur général adjoint de l’équipe.

Un avion spécialement équipé devait amener Ortiz aux Etats-Unis tard lundi, a déclaré Luis José López Mena, porte-parole de l’aéroport Las Américas.

Ortiz était au Dial Bar and Lounge à Saint-Domingue dimanche soir lorsqu’un homme armé s’est approché par derrière et a fait feu, atteignant Ortiz au torse, ont fait savoir les autorités.

L’homme armé n’a pas été immédiatement identifié ni arrêté, et le motif de la fusillade faisait l’objet d’une enquête; les autorités tentaient de déterminer si Ortiz était la cible.

Eliezer Salvador, qui était sur les lieux, a déclaré que le tireur n’avait rien dit, il avait juste tiré une fois. Salvador a ensuite conduit Ortiz, blessé, à l’hôpital, expliquant aux journalistes qu’ils avaient eu une brève conversation dans la voiturem alors qu’il l’exhortait à rester calme et à respirer.

«’Avez-vous des problèmes avec quelqu’un? ‘Salvador se souvint de lui avoir demandé, ce à quoi Ortiz a répondu: ‘Non mon ami, je n’ai jamais fait de tort à personne’.»

Le père d’Ortiz, Leo, a déclaré qu’il n’avait aucune idée de la raison pour laquelle quelqu’un aurait tiré sur son fils.

«Il se repose, a déclaré Leo Ortiz. Big Papi sera dans les parages pour longtemps encore.»

Il a ajouté qu’il était satisfait des soins médicaux reçus par Ortiz, mais qu’il serait transporté à Boston pour pouvoir rejoindre son épouse et l’équipe médicale des Red Sox.

Deux autres personnes ont été blessées, dont Jhoel López, un animateur de la télévision dominicaine qui accompagnait Ortiz. La police pense que López a été blessé par la même balle, a déclaré le directeur de la police nationale, Ney Aldrin Bautista Almonte. López a reçu une balle dans la jambe et ses blessures ne mettaient pas sa vie en danger, a déclaré sa femme, Liza Blanco, également animatrice de télévision.

La police n’a pas identifié la troisième personne ni précisé les blessures de cette personne.

Le bar se trouve dans un quartier animé regorgeant de discothèques et de bars luxueux fréquentés par Ortiz.

Ortiz a pris sa retraite après la saison 2016. Il réside au moins une partie de l’année en République dominicaine. Il est souvent vu au lave-auto ou en compagnie d’amis y compris d’autres joueurs de baseball, ainsi que des artistes.

Les Red Sox ont retiré son numéro 34 ans en 2017, et la ville de Boston a renommé un pont et un tronçon de route en dehors de Fenway Park en son honneur.

Ortiz a une maison à Weston, en périphérie de Boston.

MartíN José Adames AlcáNtara et Michael Weissenstein, The Associated Press