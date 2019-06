Impact: Ignacio Piatti est le sixième joueur le mieux payé en MLS

Le milieu de terrain Ignacio Piatti est le sixième joueur actif le mieux payé en MLS, selon les chiffres dévoilés par l’association des joueurs du circuit.

L’étoile de l’Impact de Montréal reçoit en compensation garantie un montant de 4 443 330 $ US. Le montant en «compensation garantie» inclut toutefois les bonus et autres compensations remises au joueur.

L’attaquant du Galaxy de Los Angeles Zlatan Ibrahimovic est le joueur le mieux rémunéré avec un salaire de 7,2 millions $, un montant record en MLS. L’ancienne marque était de 7 115 556 $, le salaire de Sebastian Giovinco en 2017 et 2018 avec le Toronto FC.

Le salaire moyen cette saison à travers la MLS est de 376 174 $ et la compensation garantie moyenne est de 417 643 $.

Ibrahimovic devance son ancien coéquipier Giovani dos Santos, à 6,5 millions $, dont le contrat a été racheté par le Galaxy le 1er mars.

Deux joueurs du Toronto FC suivent au classement. Michael Bradley touchera un peu plus de 6,4 millions $ et Jozy Altidore, un peu plus de 6,3 millions $.

L’attaquant du Los Angeles FC Carlos Vela, qui domine le circuit avec 16 buts en autant de rencontres, recevra 6,3 millions $ cette saison.

On retrouve ensuite le milieu de terrain du Fire de Chicago Bastian Schweinsteiger, à 5,6 millions $.

Selon les chiffres de l’association des joueurs, Piatti touche un salaire de base de 530 000 $. La majorité de son salaire vient donc de bonus et d’autres compensations.

Piatti a été limité à cinq matchs, dont quatre départs, cette saison, en raison notamment de blessures au genou droit. Il a marqué trois buts.

Alejandro Pozuelo Melero, du Toronto FC, Wayne Rooney, du DC United, et Josef Martinez, de l’Atlanta United, complètent le top-10, si l’on inclut dos Santos.

Parmi les nouveaux venus chez l’Impact, notons le salaire de base de 900 000 $ offert à l’attaquant Maximiliano Urruti, auteur d’un seul but et cinq aides en 17 rencontres cette saison.

Harry Novillo reçoit un salaire de base de 550 000 $. Il a été limité à huit rencontres, dont quatre départs.

Le Panaméen Omar Browne, obtenu en prêt du C.A. Independiente de La Chorrera, reçoit un salaire de base de 70 250 $. Il a récolté deux buts et deux aides en sept parties, dont cinq départs.

Samuel Piette et Daniel Lovitz représentent des aubaines. Lovitz est le joueur de position ayant passé le plus de minutes sur le terrain (1530) et il touche un salaire de 97 453 $. De son côté, Piette a raté seulement deux matchs et reçoit un salaire de 135 000 $.

La Presse canadienne