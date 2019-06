Alouettes: touché au mollet, Tony Washington quitte prématurément l’entraînement

MONTRÉAL — Tony Washington a quitté prématurément l’entraînement des Alouettes de Montréal, mercredi, touché au mollet droit. L’entraîneur-chef Khari Jones croit toutefois qu’il pourra compter sur lui pour le premier match de la saison, vendredi contre les Eskimos à Edmonton.

Le bloqueur à gauche partant des Alouettes a ressenti des raideurs et a mis fin à sa séance. Il est par contre demeuré sur les lignes de côté jusqu’à la fin de l’entraînement, un sac de glace enrubanné autour de sa jambe.

De son propre avis, il ne s’agit pas d’une blessure sérieuse. Le vétéran de 33 ans, acquis dans la transaction impliquant Johnny Manziel en juillet dernier, doit savoir de quoi il parle, lui qui a subi des déchirures musculaires aux deux mollets plus tôt dans sa carrière.

C’est une bonne nouvelle pour Jones et les Alouettes, car l’absence de Washington entraînerait un jeu de chaise musicale pour le début de la saison contre les Eskimos.

Les nouvelles sont moins encourageantes dans le cas de Tyler Johnstone. Profitant d’une journée de congé planifiée pour ménager son genou — il a raté pratiquement toute la dernière campagne et des épisodes d’inflammation se sont produits au camp —, Jones a dit ne pas savoir s’il allait pouvoir compter sur le colosse de six pieds et six pouces, 295 livres au sein de sa ligne à l’attaque partante pour le premier match de la campagne. Le receveur T.J. Graham agissait toujours à titre de disc-jockey pendant l’entraînement et ne participera donc pas au duel de vendredi.

Les Alouettes s’envoleront jeudi Edmonton. Le match contre les Eskimos sera présenté à compter de 21h, Heure avancée de l’Est.

Frédéric Daigle, La Presse canadienne