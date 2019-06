Les Titans vont retirer les chandails d’Eddie George et Steve McNair

NASHVILLE — Les Titans du Tennessee vont retirer les chandails no 27 du porteur de ballon Eddie George et no 9 du regretté quart-arrière Steve McNair.

La propriétaire des Titans, Amy Adams Strunk, a annoncé mercredi que l’équipe allait retirer les deux chandails lors d’une cérémonie le 15 septembre, dans le cadre du match d’ouverture locale de l’équipe face aux Colts d’Indianapolis.

Les deux joueurs ont participé à la relance de l’équipe après un déménagement difficile de Houston au Tennessee et à la conquête du seul titre du Super Bowl dans l’histoire des Titans, en 2000.

George a déclaré qu’il ne s’attendait pas à recevoir cet honneur avant d’être élu au Temple de la renommée du football professionnel, ce qu’il attend toujours. Il a ajouté que c’était encore plus spécial d’être honoré en même tant que son ancien coéquipier et ami.

Les Titans ont affirmé qu’ils seront la première équipe de la NFL à retirer le chandail no 9 ou 27. Six autres anciens joueurs des Oilers/Titans ont déjà reçu le même honneur: Warren Moon, Earl Campbell, Mike Munchak, Bruce Matthews, Jim Norton et Elvin Bethea.

McNair a été assassiné le 4 juillet 2009 par sa maîtresse dans un cas de meurtre-suicide.

The Associated Press