Les Bruins n’ont pas la chance d’offrir une autre parade aux citoyens de Boston

BOSTON — Il n’y a pas si longtemps, Boston rêvait d’un triomphe mur à mur. Les Bostonnais n’auront toutefois pas droit à une troisième parade de championnat à Back Bay.

Après que les Red Sox et les Patriots eurent ramené les trophées de leur sport respectif à Boston, les partisans toujours plus assoiffés de victoire convoitaient un balayage dans les quatre sports majeurs en Amérique du Nord — LNH, NFL, MLB, NBA. Mais les Celtics n’ont pas coopéré et mercredi soir, les Bruins sont passés à un cheveu de remporter le 13e titre pour la ville depuis 2002.

«C’est vraiment crève-coeur, a concédé l’attaquant des Bruins Brad Marchand après que les Blues de St. Louis eurent mis la main sur le premier titre de leur histoire en vertu d’un gain de 4-1 lors du match ultime. C’est difficile à décrire. Vous savez, ils nous ont dérobé notre rêve, un rêve qu’on a chéri toute notre vie, et tout ce qu’on a travaillé pour depuis le tout début. Nous étions à 60 minutes d’atteindre ce rêve. Il n’y a pas de mot pour décrire ça.»

Ryan O’Reilly a enfilé l’aiguille lors d’un quatrième match d’affilée en finale de la Coupe Stanley — égalant le record de Wayne Gretzky — et Jordan Binnington a été intraitable, repoussant 32 tirs. Le gardien recrue était à 2:50 de signer un jeu blanc. Les Blues, qui ont joint la LNH en 1967, participaient à la finale pour une première fois depuis 1970.

Boston a connu son lot de succès, bien certainement.

Les Patriots ont été sacrés champions à six reprises, remportant leur premier Super Bowl en 2002 contre les Rams de St. Louis. Les Red Sox ont mis fin à leurs 86 années de disette en battant les Cardinals de St. Louis en 2004, avant de les battre à nouveau en 2013. La formation de Boston a remporté quatre titres la Série mondiale au cours de ce millénaire.

Les Celtics ont battu les Hawks de St. Louis à trois reprises pour le titre de champion de la NBA de 1957 à 1961, en accrochant 17 bannières au Boston Garden. Leur plus récente conquête remonte à 2008. Les Bruins ont pour leur part soulevé la Coupe Stanley en 2011.

Cinq joueurs qui faisaient partie de la formation gagnante il y a huit ans sont toujours dans le giron de l’équipe. Ces cinq joueurs ont également connu le sentiment douloureux de la défaite en 2013, alors que les Bruins s’étaient inclinés devant les Blackhawks de Chicago.

«Je ne m’en remettrai jamais, a déclaré Marchand, qui figurait parmi les joueurs qui ont versé quelques larmes sur la glace en attendant de serrer la main des vainqueurs. Je ne me suis pas encore remis de notre défaite en 2013. Cela fait plus mal que ça. Ce n’est pas quelque chose que vous oubliez.»

Pour espérer revenir au sommet, les Bruins auront des décisions à prendre.

La plupart des joueurs, comme les gardiens Tuukka Rask et Jaroslav Halak, le capitaine Zdeno Chara et les attaquants de premier plan Patrice Bergeron, David Krejci, David Pastrnak et Marchand ont signé leurs contrats avec l’équipe.

Charlie McAvoy, Brandon Carlo et Danton Heinen deviendront joueurs autonomes avec compensation, tandis que Marcus Johansson et Noel Acciari pourront profiter de leur pleine autonomie.

L’attaquant David Backes, qui touchera 12 millions $ au cours des deux prochaines saisons, est âgé de 35 ans et a été laissé de côté pour la plupart de la série finale. Les Bruins pourraient être intéressés à racheter son contrat.

Âgé de 42 ans, Chara, a soutenu que l’équipe pourrait encore se rendre loin en séries éliminatoires au printemps prochain.

«Nous étions à un cheveu de soulever le trophée, a-t-il reconnu. Parfois, ces échecs vous rendent plus fort et je crois que cette équipe a le potentiel de revenir plus fort que jamais pour l’emporter.»

Les Bruins comprennent aussi que rien n’est certain.

«Cette occasion pourrait être la dernière pour certains joueurs, a mentionné Bergeron. Ça fait encore plus mal.»

The Associated Press