Les Jays frappent 17 coups sûrs et trois circuits et écrasent les Orioles 12-3

BALTIMORE — Lourdes Gurriel fils a amorcé une séquence de sept points en sixième manche en claquant un circuit, Cavan Biggio a cogné deux longues balles et les Blue Jays de Toronto ont écrasé les Orioles de Baltimore 12-3, jeudi soir.

Vladimir Guerrero fils et Danny Jansen ont frappé trois coups sûrs et ont produit deux points chacun pour les Blue Jays, qui ont relancé leur attaque face aux Orioles. Après avoir inscrit huit points dans une séquence de cinq revers, les Jays ont produit 20 points lors des deux derniers matchs de la série.

Dans cette victoire, les Blue Jays ont atteint un sommet cette saison au chapitre des points et des coups sûrs (17).

À son 15e match dans les Majeures, Biggio a claqué deux circuits en solo en deuxième et en septième match. Il a amorcé la rencontre avec une moyenne de ,146, un circuit et trois points produits.

Les Blue Jays ont frappé sept coups sûrs et ont réussi deux buts sur balles en sixième pour briser l’égalité de 2-2. Gurriel a amorcé avec une claque au centre aux dépens de Gabriel Ynoa (0-3), et Freddy Galvis et Jansen ont ajouté deux simples de deux points avant que Guerrero et Justin Smoak couronnent la manche avec des simples d’un point.

Marcus Stroman (4-8) a bénéficié des bons coups de ses coéquipiers au bâton. Le droitier a alloué deux points, dont un mérité, et sept coups sûrs en un peu plus de six manches de travail.

Les Orioles ont eu le meilleur face aux Jays mardi avant de s’incliner à deux reprises.

Chance Sisco a frappé un circuit et Anthony Santander a frappé deux simples d’un point du côté des Orioles, qui présentent le pire différentiel des Majeures (-133).

The Associated Press