Jake Bauers réussit un carrousel et les Indians battent les Tigers 13-4

DÉTROIT — Le frappeur de choix Jake Bauers a réussi un carrousel et les Indians de Cleveland ont profité d’une poussée de huit points en quatrième manche pour écraser les Tigers de Detroit 13-4, vendredi.

Bauers a frappé un double en deuxième manche, puis un simple et un triple pendant la poussée de huit points des Indians en quatrième. Il a ajouté un circuit de deux points en huitième.

Âgé de 23 ans, Bauers est le premier joueur des Indians à réussir un carrousel depuis Rajai Davis le 2 juillet 2016, à Toronto.

Leonys Martin a frappé un circuit de trois points pendant la grosse manche des Indians. Ces derniers ont alors envoyé 13 frappeurs au bâton, transformant un déficit de 3-2 en avantage de 10-3. Les six premiers frappeurs des Indians se sont rendus sur les sentiers.

Adam Plutko (3-1) a accordé deux points mérités, cinq coups sûrs et un but sur balles en six manches pour les Indians. Il a retiré six frappeurs sur des prises.

Ryan Carpenter (1-4) a effectué 92 tirs, mais a seulement oeuvré pendant plus de trois manches. Il a été débité de six points mérités sur huit coups sûrs et quatre buts sur balles.

Miguel Cabrera et Brandon Dixon ont frappé des circuits consécutifs pour les Tigers en deuxième.

L’arbitre au troisième coussin Jim Wolf a quitté la rencontre en première manche et le match a été complété à trois arbitres. Aucune raison n’a été donnée pour expliquer le départ de Wolf.

The Associated Press