Karlsson renonce à l’autonomie et accepte une prolongation de 8 ans des Sharks

SAN JOSE, Calif. — Les équipes salivant à l’idée de mettre Erik Karlsson sous contrat peuvent immédiatement se tourner vers une autre cible: le défenseur étoile a accepté une prolongation de contrat de huit ans et 92 millions $ US des Sharks de San Jose.

L’équipe en a fait l’annonce, lundi, sans divulguer les termes financiers du contrat. Selon Capfriendly.com, le contrat, dont 53 des 92 millions seront versés en bonis de signature, comptera pour 11,5 millions $ sous le plafond salarial des Sharks.

Le double vainqueur du trophée Norris (2012 et 2015) a récolté 45 points (3-42) en 53 rencontres la saison dernière. Aucun défenseur n’a inscrit plus de points que Karlsson depuis qu’il s’est joint à la Ligue nationale, en 2009-10, soit 563 (129-434) en 680 rencontres. Son coéquipier Brent Burns le suit, avec 532 points en 717 matchs.

En plus de ses deux sacres à titre de défenseur par excellence du circuit Bettman, le patineur de 29 ans a été finaliste en deux autres occasions, en 2016 et 2017. Il a de plus été finaliste à l’obtention du trophée Calder, remis à la recrue par excellence de la LNH, en 2011.

Le choix de premier tour, 15e au total, des Sénateurs d’Ottawa en 2008 a été nommé au sein de la première équipe d’étioles en quatre occasions, en plus de participer à six matchs des étoiles. Il a été le capitaine des Sénateurs d’octobre 2014 jusqu’à ce qu’il soit échangé aux Sharks en compagnie de l’attaquant Francis Perron en retour de Chris Tierney, Rudolfs Balcers, Dylan DeMelo, Josh Norris, un choix de deuxième tour en 2019, un choix de premier tour en 2020, ainsi qu’un choix de deuxième tour en 2021 le 13 septembre 2018.

Karlsson aurait pu profiter de l’autonomie complète à compter du 1er juillet prochain. Il aurait assurément fait partie du groupe de joueurs les plus convoités de cette vente aux enchères, en compagnie du gardien Sergei Bobrovsky et des attaquants Artemi Panarin et Matt Duchene, notamment.

La Presse canadienne