Post et Weir sont heureux pour Henderson, qui compte maintenant neuf victoires

Brooke Henderson est maintenant la détentrice exclusive du premier rang au chapitre des victoires dans l’histoire du golf canadien. Ses prédécesseurs ont déjà hâte de voir jusqu’où elle ira.

La golfeuse de 21 ans originaire de Smiths Falls, en Ontario, a gagné la Classique Meijer dimanche pour établir un nouveau record canadien au chapitre des victoires dans le golf professionnel. Ce titre lui a permis de devancer Sandra Post, Mike Weir et George Knudson, qui ont tous signé huit victoires en carrière sur leur circuit respectif.

«Je savais que ça s’en venait», a dit Post lundi. La golfeuse, qui est membre du Temple de la renommée du golf canadien, a souligné qu’habituellement Henderson l’emporte par une marge écrasante, et non par un seul coup comme ce fut le cas aux dépens de Lexi Thompson, Nasa Hataoka, Su Oh et Brittany Altomare dimanche.

«Je ne voyais pas ce tournoi comme son éventuelle neuvième victoire, puisque dans ma tête c’était certain qu’elle allait l’obtenir. J’espère qu’elle va atteindre le plateau de 10 victoires en carrière, et qu’elle placera la barre la plus haute possible pour la prochaine Canadienne.»

Weir n’était pas préoccupé pour son record, lui aussi. Il s’est plutôt dit fébrile à l’idée d’observer une golfeuse qui a atteint son plein potentiel à un si jeune âge.

«Je ne porte pas vraiment attention aux records et aux choses comme ça, c’est plutôt réservé aux gérants d’estrade, a confié Weir, qui fait aussi partie du Temple de la renommée canadien. J’apprécie quelqu’un qui joue du bon golf, et j’apprécie l’excellence dans tous les sports. Quand tu vois un joueur qui se surpasse, qui se développe et qui repousse les limites de son sport, comme c’est le cas avec Brooke, alors c’est fabuleux à regarder.»

Même si les neuf victoires d’Henderson en carrière constituent un total impressionnant, elle est encore bien loin de la marque absolue du circuit de la LPGA.

Kathy Whitworth trône au sommet avec 88 titres sur le circuit de la LPGA. Sam Snead est le détenteur du record du côté masculin avec 82 victoires. Ce record pourrait cependant être surpassé bientôt, puisque Tiger Woods a enregistré sa 81e victoire sur le circuit de la PGA en s’adjugeant le titre du Tournoi des Maîtres ce printemps.

Néanmoins, Post, qui a gagné le trophée Lou Marsh en 1979 et le trophée Bobbie Rosenfeld en 1979 et 1980, a refusé de se plier au jeu des prédictions.

«Nous ignorons ce que réserve l’avenir dans ce sport, n’est-ce pas? Ce n’est pas une année olympique, ce qui est une bonne chose, a noté Post. Tout ce que je dis, c’est qu’elle aura une belle opportunité (de l’emporter). Mais c’est bien qu’on puisse la mentionner dans cette conversation.»

Weir, qui a reçu le trophée Lou Marsh en 2003 après avoir gagné le ‘Masters’, croit aussi qu’Henderson pourrait causer un coup d’éclat.

«Ses chances sont bonnes, elle joue très bien, a admis Weir. Il reste encore beaucoup de temps dans les autres sports, mais de toute évidence Brooke est seule en lice dans l’univers du golf, que ce soit sur le circuit masculin ou féminin, au pays. Elle est une candidate de choix.»

