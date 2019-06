La carrière de sa fiancée a joué un rôle dans le transfert de Trouba aux Rangers

La décision de Jacob Trouba de ne pas signer un contrat à long terme avec les Jets de Winnipeg était bien connue. La raison principale l’était moins.

Trouba a révélé que les aspirations de sa fiancée de devenir médecin ont joué un rôle dans son désir de jouer aux États-Unis. Lundi, il a été échangé aux Rangers de New York.

Mardi, il a répété ce qu’il avait dit au Winnipeg Sun. Trouba, âgé de 25 ans, affirme que la carrière de Kelly Tyson est tout aussi importante que la sienne.

«Tout le monde me voit, et je suppose que c’est le cas de la plupart des athlètes, comme un athlète, mais j’ai d’autres objectifs dans la vie, a-t-il confié. Je veux être un mari et un père et tout ce qui va avec, et sa carrière est importante et elle a travaillé extrêmement fort. Je veux le mieux pour elle autant qu’elle veut la même chose pour moi.»

Trouba, un défenseur offensif, a disputé les six dernières saisons avec les Jets tandis que Tyson était à l’école à Sydney, en Australie et dans le sud de la Floride.

Il a eu de longues discussions contractuelles en 2016 avant de signer un contrat de deux ans, puis un autre d’un an qui s’est terminé à l’issue de la saison.

Le directeur général des Jets, Kevin Cheveldayoff, savait qu’il devrait sans doute se résoudre à échanger Trouba lorsque les deux parties ont convenu qu’il n’y avait aucune possibilité de s’entendre sur un contrat de longue durée. Les équipes à travers la ligue ont aussi compris la situation de Trouba.

«Il souhaitait concrétiser certains projets personnels, a déclaré Cheveldayoff, lundi, après avoir acquis le défenseur Neal Pionk, âgé de 23 ans, et un 20e choix au repêchage en retour de Trouba. Et de toute évidence, à un an de son autonomie complète, il voulait aller de l’avant en ce sens.»

Trouba a encore besoin d’un nouveau contrat comme joueur autonome avec compensation, et le directeur des Rangers, Jeff Gorton, a reconnu que lui et l’agent Kurt Overhardt avaient accepté d’aborder le sujet cette semaine. Gorton a ajouté qu’il avait une idée assez précise de ce qu’il faudrait pour mettre Trouba sous contrat pour plusieurs saisons.

Trouba totalise 179 points en 408 matchs en saison régulière dans la LNH. La saison dernière, le droitier a inscrit huit buts et 42 passes, jouant en moyenne un peu moins de 23 minutes par match. Il sera probablement utilisé encore davantage à New York.

Il n’a pas voulu prendre d’engagement dans les heures qui ont suivi le premier transfert de sa carrière professionnelle. Mais Trouba semblait ouvert à la possibilité de demeurer quelque temps avec les Rangers.

«Tout est définitivement sur la table, a-t-il dit. Je peux envisager de demeurer très longtemps à New York.»

Trouba ne disposant d’aucune clause à son contrat pour choisir son équipe, les Jets auraient pu l’échanger n’importe où. Mais avec la possibilité de tester le marché des joueurs autonomes sans compensation dans un an, Trouba avait son gros mot à dire sur l’endroit où il voulait jouer.

Ce n’était pas nécessairement New York, mais ce n’est pas si mal.

«New York est évidemment un endroit formidable pour elle, idéal pour beaucoup de choses, a avoué Trouba. C’était vraiment important pour moi — pour nous deux.»