Les Ducks rachètent le contrat du vétéran attaquant Corey Perry

Les Ducks d’Anaheim ont racheté le contrat de Corey Perry, un ancien joueur par excellence de la LNH, après 14 saisons avec la formation.

Le directeur général des Ducks, Bob Murray, a qualifié cette décision «de la plus difficile que j’ai eue à prendre au cours de mes 44 années dans la LNH.»

Perry a passé toute sa carrière avec les Ducks, devenant le meneur de la concession avec 988 matchs disputés.

Il restait deux saisons à son contrat à un salaire annuel de 8,625 millions $ US, mais sa production offensive a décliné au cours des dernières saisons, alors que Getzlaf continue de jouer un rôle de premier plan.

Perry et Getzlaf ont remporté la coupe Stanley ensemble en 2007 et ont signé des prolongations de contrat similaires d’une durée de huit ans en mars 2013, mais l’association exceptionnelle entre les deux joueurs vedettes de 34 ans est terminée.

«Corey a tout donné à cette équipe pendant 14 ans, sans jamais céder un pouce à ses rivaux, a précisé Murray. Bien que son talent de marqueur soit indéniable, sa volonté de gagner est devenue son plus grand atout. Nous remercions Corey pour ce qu’il a fait pour cette organisation. Peu importe ce qu’il choisit de faire à partir de maintenant, Corey… fera toujours partie de la famille des Ducks.»

Perry a remporté le seul trophée Hart de l’histoire des Ducks en tant que joueur par excellence de la LNH en 2011. Il est le troisième meilleur marqueur de l’histoire des Ducks avec 776 points. Ses 372 buts lui confèrent le deuxième rang et ses 404 passes le troisième.

Le combatif attaquant est également le meneur de l’équipe en carrière avec 1110 minutes de pénalités. Perry et Getzlaf ont été les grands artisans de l’approche sans compromis des Ducks au cours des 10 dernières années. Les Ducks ont participé aux séries éliminatoires 11 fois pendant leur association de 14 ans.

«Depuis de nombreuses années, Corey a incarné ce que signifie être un membre des Ducks, en pratiquant un jeu agressif et acharné tout en faisant preuve de compassion et de générosité au sein de la communauté du comté d’Orange», ont révélé les propriétaires des Ducks, Henry et Susan Samueli, dans un communiqué de l’équipe.

Perry est également double médaillé d’or olympique, ayant contribué aux succès de l’équipe canadienne en 2010 et 2014, là aussi aux côtés de Getzlaf. Perry a aussi remporté des titres à la Coupe du monde, à la Coupe Memorial, aux Mondiaux juniors et au Championnat du monde, imitant Scott Niedermayer comme les seuls joueurs à avoir tout gagné dans le monde du hockey.

Perry a réalisé une saison de 50 buts, un sommet personnel, l’année où il a été choisi joueur par excellence et il a connu huit saisons d’au moins 25 buts. Mais il n’a marqué que 42 buts à ses trois dernières et s’est absenté cinq mois la saison dernière en raison d’une grave blessure au genou.

Les Ducks veulent prendre un nouveau départ après avoir raté les séries éliminatoires la saison dernière pour la première fois depuis 2012. Murray et le nouvel entraîneur Dallas Eakins semblent déterminés à rendre les Ducks plus rapides et plus jeunes, ce qui a mené à la décision au sujet de Perry.

Greg Beacham, The Associated Press