Les Devils sélectionnent l’Américain Jack Hughes au premier rang du repêchage

VANCOUVER — Les Devils du New Jersey ont sélectionné l’attaquant américain Jack Hughes avec le premier choix du repêchage de la LNH, vendredi soir.

Hughes, qui était considéré comme le meilleur espoir en Amérique du Nord depuis le début de la saison, est devenu le huitième Américain à être sélectionné au premier rang et le premier depuis Auston Matthews, en 2016.

Mesurant cinq pieds 10 pouces et pesant 171 livres, Hughes a fait la pluie et le beau temps cette année avec le Programme de développement de l’équipe nationale américaine, récoltant 34 buts et 112 points en 50 parties. Il a établi des records lors de son passage de deux saisons dans le programme avec 154 aides et 228 points.

«Évidemment, d’être le premier choix total au repêchage a toujours été un rêve que je chérissais, a reconnu Hughes. Les Devils sont une bonne organisation, une bonne équipe, ils ont plusieurs bons joueurs et ont une histoire riche aussi. C’est une équipe qui me voulait vraiment et je le sais depuis le début.

«Je suis simplement excité de me joindre à cette organisation maintenant.»

Hughes a admis qu’il avait ressenti une certaine nervosité tout juste avant que son nom résonne dans l’amphithéâtre.

«Je suis quelqu’un d’assez calme. Le seul moment où j’ai été nerveux, c’est quand Gary (Bettman) parlait avant que le premier choix soit annoncé. C’est la seule fois que j’ai ressenti de la nervosité, a-t-il affirmé. Ç’a été une journée assez mouvementée.»

C’est sans surprise que les Rangers de New York ont par la suite sélectionné l’attaquant finlandais Kaapo Kakko, dont le nom circulait depuis quelques mois déjà. Âgé de 18 ans également, Kakko a marqué 22 buts — un record pour un espoir éligible au repêchage — et a ajouté 16 mentions d’aide en 45 rencontres avec la formation du Turun Palloseura de la ligue élite finlandaise.

«Je rêvais d’être choisi au premier rang, mais être repêché deuxième, ce n’est pas mal non plus, a déclaré Kakko. Je suis heureux.»

Hughes a connu une année bien remplie avec les États-Unis au niveau international, amassant d’abord quatre points en quatre matchs au Championnat mondial de hockey junior. Le joueur de centre a ajouté neuf buts et 20 points en sept parties lors du Championnat mondial des moins de 18 ans avant d’inscrire trois points en sept sorties au Championnat mondial de hockey.

Son père Jim a été le directeur du développement des joueurs des Maple Leafs de Toronto, de 2009 à 2015. Son frère Quinn a été sélectionné par les Canucks de Vancouver, en 2018.

Les Devils ont gagné la loterie du repêchage pour une deuxième fois en trois ans. Ils s’étaient servis de leur premier choix au total pour sélectionner le Suisse Nico Hischier, en 2017.

La formation du New Jersey a terminé la saison 2018-19 au 15e échelon de l’Association Est avec 72 points, à 26 d’une place en séries éliminatoires.

Kakko débarquera dans la Grosse Pomme avec un curriculum vitae bien rempli. Il a déjà remporté trois médailles d’or au niveau international — dont une provenant du Championnat mondial junior 2019 et une autre provenant du Championnat mondial sénior qui a eu lieu ce printemps en Slovaquie.

Originaire de Turku, l’attaquant de six pieds deux pouces a surclassé Alexander Barkov qui avait inscrit 21 buts en 2012-2013 avant d’être repêché par les Panthers de la Floride au second rang total.

C’est la quatrième fois lors des quatre derniers encans qu’un joueur finlandais est sélectionné parmi les trois premiers choix. En 2016, les Jets de Winnipeg avaient mis la main sur Patrik Laine au second échelon, tandis que les Stars de Dallas avaient choisi Miro Heiskanen au troisième rang en 2017. L’an dernier, le Canadien de Montréal a sélectionné Jesperi Kotkaniemi au troisième rang.

Kirby Dach a été le premier Canadien à monter sur la scène au Rogers Arena. Le centre de 18 ans a été sélectionné au troisième échelon par les Blackhawks de Chicago. Originaire de Fort Saskatchewan, en Alberta, il a amassé 25 buts et 48 aides la saison dernière avec les Blades de Saskatoon, dans la Ligue de hockey junior de l’Ouest.

«Je n’ai pas de mot pour décrire ce qui vient tout juste de se passer, a commenté Dach. Mais c’est fantastique d’avoir la chance d’être repêché par les Blackhawks.»

