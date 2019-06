Coupe du monde de soccer féminin: Allysha Chapman fait sa marque avec le Canada

PARIS — L’arrière Allysha Chapman a fait ses débuts pour l’unifolié lors d’une défaite de 3-0 contre le Japon, en octobre 2014. Depuis, elle a participé à 67 des 77 derniers matches du Canada, malgré un style de jeu des plus rugueux.

L’Ontarienne a subi une séparation de l’épaule lors d’une violente collision avec une Française en 2016 en quart de finale olympique, au Brésil.

«Quelques injections et des bandages», a t-elle résumé, ajoutant toutefois que son épaule n’est plus la même qu’avant le contact.

Chapman, 30 ans, a également reçu des injections pour continuer à jouer en dépit d’une déchirure à l’oblique, à la Coupe du Monde de 2015.

Chapman avoue qu’elle serait normalement restée à l’écart, mais elle mentione que les Jeux olympiques et les Coupes du monde sont des cas spéciaux.

Après l’école secondaire, l’athlète de cinq pieds trois n’a pas été largement recrutée. Elle s’est dirigée vers l’Université de l’Alabama à Birmingham, car elle y connaissait des Canadiens.

Elle a attiré plus d’attention après avoir participé à la Coupe du Monde U-20 de la FIFA 2008 au Chili, avant d’être transférée à Louisiana State, où elle a joué de 2009 à 2011.

«C’est un monde différent dans le sud des États-Unis, c’est certain, mais j’ai bien aimé, raconte t-elle à propos du séjour à Baton Rouge, où elle a étudié la biologie. Je me suis fait beaucoup d’amis, je me suis beaucoup amusée.»

En France, Chapman a été l’un des meilleures joueuses des siennes lors de la victoire 1-0 contre le Cameroun.

Réserviste contre la Nouvelle-Zélande, elle a été limitée à 15 minutes, l’entraîneur Kenneth Heiner-Moller voulant plus axer son groupe sur l’attaque.

Lors de la défaite 2-1 contre les Pays-Bas, Chapman s’est défendue bec et ongles pour contrer Shanice van de Senden.

Le Canada va rejouer lundi en huitièmes de finale (15h00), contre la Suède.

L’attaquante canadienne Nichelle Prince, qui joue avec Chapman pour Houston, en NWSL, l’appelle une héroïne méconnue.

«Je dis toujours que c’est une de ces joueuses que vous aimez avoir dans votre équipe et que vous détestez affronter, a dit Prince. Sa défense à une contre une est vraiment de classe mondiale.»

La milieu de terrain Sophie Schmidt, une autre joueuse de Houston, la qualifie «de leader absolue» dans l’équipe canadienne.

«Elle a tellement transformé son jeu ces dernières années. Elle est un roc. Elle n’arrête jamais de couri.

«Elle n’est peut-être pas de la plus grande taille, mais je pense qu’elle joue avec l’un des plus grands coeurs de l’équipe.»

Heiner-Moller dit que le jeu de Chapman ne cesse de s’améliorer.

«Elle a toujours eu un très bon jeu défensif, mais elle ajoute maintenant à son jeu offensif», a-t-il déclaré.

Ancienne attaquante, Chapman aime les chances d’attaquer, mais elle affirme que la défense individuelle a toujours été sa spécialité.

«C’est fondamentalement le meilleur des deux mondes. Je peux montrer ce que je peux donner», a t-elle confié.

Son père l’entraînait jadis, la plaçant comme dernier rempart face à aux clubs avec une bonne attaque.

Relativement nouvelle dans l’équipe en 2015, Chapman était sous le feu des projecteurs avec le reste de l’équipe lors d’une Coupe du monde à domicile. Elle ressent moins de pression cette fois en France.

«Je n’étais pas habitué à toutes les foules et au fait d’être si observée dans votre jeu. J’y suis plus habituée maintenant, mais c’est bien d’être en France, un peu loin de tout, dit-elle. On ne sait pas exactement ce qui se passe chez nous. C’est bien comme ça. De la douce insouciance.»

Neil Davidson, La Presse canadienne