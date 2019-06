Le CIO choisit la candidature de Milan-Cortina pour les JO de 2026

LAUSANNE, Suisse — L’Italie accueillera les Jeux olympiques de 2026 à Milan et à Cortina d’Ampezzo. Les Jeux d’hiver se dérouleront donc dans ce pays alpin pour la deuxième fois en 20 ans.

Les membres du Comité international olympique (CIO) ont voté en faveur de la candidature favorite depuis longtemps de Milan-Cortina au détriment de celle de Stockholm-Are, en Suède, qui comprenait également une piste de bobsleigh en Lettonie.

La délégation de Milan-Cortina a entonné des chants «Italia! Italia!» quand le résultat a été annoncé.

L’Italie a accueilli les jeux pour la dernière fois à Turin en 2006 et la station de ski alpin de Cortina a déjà été l’hôte des Jeux d’hiver en 1956.

Les efforts de dernière minute de la délégation suédoise ont été vains, y compris ceux de la mairesse de Stockholm qui a tenté d’influencer les électeurs en chantant sur scène les paroles d’Abba, «Dancing Queen».

Un indice de la frustration en filigrane de la délégation suédoise s’est manifestée quelques minutes plus tard lorsque la membre du comité exécutif du CIO, Gunilla Lindberg, a repoussé les limites de la diplomatie olympique en mettant fin à la présentation de 30 minutes.

Lindberg a mis au défi ses collègues de récompenser un nouveau type de candidature créative et rentable que le CIO avait dit vouloir: «Ou est-ce seulement de belles paroles?»

Au lieu de cela, les membres du CIO ont choisi l’Italie malgré une économie plombée par la dette et soumise à un contrôle croissant de la part de l’Union européenne.

«Nous vous soumettons notre candidature en faisant confiance à votre jugement», a déclaré le premier ministre italien Giuseppe Conté aux électeurs.

Les deux candidates n’auraient probablement pas réussi à aller aussi loin lors des précédentes mises en candidature.

Le CIO a assoupli les règles auparavant plus strictes exigeant des garanties financières et le soutien du gouvernement plus tôt dans le processus.

Il s’agissait d’une tentative de raviver l’intérêt pour les Jeux d’hiver avec seulement deux candidates inscrites sur le bulletin de vote pour la deuxième fois consécutive, depuis que la Russie a dépensé 51 milliards $ US pour les sites de compétitions et les infrastructures pour la tenue des Jeux olympiques de 2014 à Sotchi.

Aujourd’hui, le CIO cherche à éviter la construction de nouveaux sites coûteux — et de potentiels éléphants blancs — tout en encourageant des candidatures conjointes, que soit de régions ou de pays, afin de partager le fardeau financier. Ainsi, la Suède a fait équipe avec la Lettonie, de l’autre côté de la mer Baltique, plutôt que de construire un site pour des sports de glisse.

«Nous avons des problèmes budgétaires en Italie, mais je pense que c’est quelque chose que tout le monde connaît», a déclaré plus tôt le sous-secrétaire d’état italien Giancarlo Giorgetti lors d’une conférence de presse, citant la richesse des provinces lombardes et vénitiennes pour en assumer les coûts.

«Ce sont deux des provinces les plus riches d’Europe, a poursuivi Giorgetti. Ils ont certainement la capacité, ils sont prêts, ils ont les finances pour pouvoir soutenir l’événement.»

Le CIO versera au moins 925 millions $ US aux coûts d’opération des jeux italiens estimés à 1,7 milliard $. La construction du village des athlètes à Milan et à Stockholm était considérée comme le principal investissement et les projets les plus incertains.

La semaine dernière, le CIO a soulevé des interrogations concernant le village de Stockholm et a demandé plus de détails sur les garanties du projet.

«Une lettre d’intention est aussi importante pour nous qu’un contrat, a déclaré le président de Volvo, Carl-Henric Svanberg, lors d’une présentation formelle, ce qui a été considéré comme un reproche aux yeux du CIO.

Les réunions de la journée ont commencé avec des séances à huis clos où chaque délégation s’est présentée devant les membres du CIO. La candidature suédoise a été mise au défi de prouver le soutien de la part de la coalition de la ville de Stockholm formée en octobre dernier et d’un gouvernement national il y a à peine cinq mois.

Le premier ministre suédois, Stefan Lofven, les a assurés les «que le modèle suédois, c’est dans notre ADN» d’organiser des Jeux d’hiver stables.

Néanmoins, le gros avantage de la candidature italienne — unissant Milan, la station de ski alpin de Cortina d’Ampezzo et plusieurs villes entre les deux — concernait le propre sondage du CIO. Il a révélé un soutien des résidents locaux d’environ 85 pour cent, contre 60 pour cent en Suède.

Le scrutin de 2026 répond au souhait du président du CIO, Thomas Bach, de revenir dans des pays plus traditionnels pour les sports d’hiver après des projets de construction majeurs de 2014 à 2022 en Russie, en Corée du Sud et en Chine.

La signature de la candidature suédoise consistait à utiliser une piste de glisse à Sigulda, en Lettonie, répondant ainsi à la demande du CIO d’utiliser des sites déjà construits.

Le CIO a félicité les deux candidates pour avoir envisagé des budgets sportifs «en moyenne 20 pour cent plus bas» que les dépenses consacrées aux Jeux olympiques de Pyeongchang en 2018 et aux Jeux olympiques de Pékin en 2022.

Pendant la présentation, traditionnellement délicate et émouvante, de convaincre les électeurs, la mairesse de Stockholm, Anna Konig Jerlmyr, a rappelé aux électeurs la chanson la plus célèbre de Suède.

«Abba est partout, a-t-elle dit avant de chanter les paroles: «Vous pouvez danser, vous pouvez swinguer; vivre le moment de ta vie.»

La présentation de l’Italie a été confiée à deux championnes olympiques, la skieuse alpine Sofia Goggia et la planchiste Michela Moioli, qui ont évoqué leurs espoirs de concourir à domicile dans près de sept ans.

