Les Blackhawks font l’acquisition du défenseur des Hurricanes Calvin de Haan

CHICAGO — Les Blackhawks de Chicago ont acquis le défenseur Calvin de Haan à la suite d’une transaction avec les Hurricanes de la Caroline.

Les Blackhawks ont aussi reçu l’attaquant Aleksi Saarela. En retour, les Hurricanes mettent la main sur le défenseur Gustav Forsling et le gardien Anton Forsberg.

Les Blackhawks cherchaient à améliorer leur défensive, car ils ont raté les séries au cours des deux dernières saisons. Ils ont acquis Olli Maatta des Penguins de Pittsburgh, le 15 juin.

De Haan a été sélectionné au 12e rang par les Islanders de New York lors du repêchage de 2009. Il a disputé ses six premières saisons avec les Islanders avant de joindre les Hurricanes l’été dernier, après avoir signé un contrat de quatre ans d’une valeur de 18,2 millions $ US.

Âgé de 28 ans, de Haan a inscrit un but et 13 mentions d’assistance en 74 parties la saison passée. Il a ajouté un but en 12 matchs éliminatoires, aidant les Hurricanes à accéder à la finale d’Association Est.

Forsling, un choix de cinquième ronde des Canucks de Vancouver en 2014, a récolté huit buts et 19 assistances en 112 matchs dans la LNH. Il a pris part à trois saisons avec les Blackhawks et il vient de fêter son 23e anniversaire de naissance.

Forsberg avait été acquis par les Blackhawks en 2017, à la suite d’une transaction envoyant Artemi Panarin aux Blue Jackets de Columbus. Il a passé la dernière saison dans la Ligue américaine, montrant un dossier de 15-15-2 et une moyenne de buts alloués de 2,64.

