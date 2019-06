Les Phillies mettent fin à une série de sept revers en battant les Mets 13-7

PHILADELPHIE — Maikel Franco a donné les devants aux siens grâce à un circuit de deux points et les Phillies de Philadelphie ont mis fin à une série de sept revers en défaisant les Mets de New York 13-7, lundi.

Zach Eflin (7-7) a peiné pendant cinq manches, allouant six points et 11 coups sûrs, mais son attaque a connu un regain de vie après n’avoir marqué que 15 points pendant la séquence de défaites des Phillies.

Ce ne sont pas les coups de quatre buts qui ont manqué dans la rencontre. Rhys Hoskins, Jean Segura et Jay Bruce ont claqué une longue balle pour les Phillies alors que Todd Frazier, Wilson Ramos, Michael Conforto et Dominic Smith ont réussi un circuit en solo pour les Mets.

White Sox 5 – Red Sox 6

Marco Hernández a devancé un relais en fin de neuvième manche et les Red Sox de Boston sont venus de l’arrière pour vaincre les White Sox de Chicago 6-5.

Andrew Benintendi a amorcé la neuvième manche avec un double, mais J.D. Martinez et Rafael Devers ont été retirés. Jace Fry (1-3) a donné un but sur balles intentionnel à Xander Bogaerts et un but sur balles à Jackie Bradley fils. Hernández a ensuite frappé un roulant à l’arrêt-court Tim Anderson, mais il a réussi à toucher le but à temps.

Braves 3 – Cubs 8

Willson Contreras a cogné une longue balle et produit trois points, Jon Lester n’a donné que cinq coups sûrs en six manches et les Cubs de Chicago ont eu raison des Braves d’Atlanta par la marque de 8-3.

Jason Heyward a ajouté un circuit en solo pour les Cubs, qui ont pris une avance d’un match devant les Brewers de Milwaukee au sommet de la section Centrale de la Nationale.

The Associated Press