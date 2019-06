Les Yankees égalent un record et résistent aux Blue Jays par la marque de 10-8

NEW YORK — Aaron Hicks et Giancarlo Stanton ont tous les deux réussi un circuit de trois points et les Yankees de New York ont tenu le coup pour vaincre les Blue Jays de Toronto 10-8, lundi soir.

Les claques de Hicks et Stanton ont permis aux Yankees de cogner une longue balle dans un 27e match de suite, égalant le record établi par les Rangers du Texas, en 2002.

CC Sabathia (5-4) a lancé pendant six manches, donnant deux points et signant une 251e victoire en carrière. Le gaucher de 38 ans a effectué 104 lancers, son plus haut total depuis 2016.

Stanton a frappé son circuit lors d’une sixième manche de sept points des Yankees. Il s’agissait de son premier coup de quatre buts de la saison.

Les Yankees ont fait le tour de leur ordre de frappeurs en sixième manche, inscrivant assez de points pour s’offrir un confortable coussin.

Le partant des Blue Jays, Aaron Sanchez (3-10), a accordé sept points en cinq manches et un tiers. La formation torontoise avait gagné trois de ses quatre dernières sorties.

Hicks a catapulté une offrande de Sanchez dans les gradins de droite, en cinquième manche, procurant une avance de 3-2 aux Yankees.

Didi Gregorius et Gleyber Torres ont amorcé la manche avec des simples consécutifs et les Yankees ont pris leur envol. DJ LeMahieu a égalé un sommet en carrière avec quatre coups sûrs et Luke Voit a réussi un double d’un point.

Alors que les Blue Jays tiraient de l’arrière 10-3, Lourdes Gurriel fils a cogné sa 10e longue balle de la campagne, en huitième manche. Il s’agissait de son neuvième circuit en 29 matchs depuis qu’il a été rappelé du niveau AAA, le 24 mai.

Le circuit de Gurriel était le premier de cinq coups sûrs consécutifs aux dépens de Jonathan Holder. Le dernier a été un grand chelem de Freddy Galvis.

Le stoppeur des Yankees, Aroldis Chapman, a concédé un point non mérité en neuvième manche, mais il a tout de même enregistré un 22e sauvetage cette saison.

Jake Seiner, The Associated Press