Seaver aura sa statue devant le Citi Field, qui aura une nouvelle adresse

NEW YORK — Tom Seaver aura sa statue devant le domicile des Mets de New York, et l’équipe évoluera à une nouvelle adresse.

L’annonce a été confirmée lors d’une cérémonie jeudi. Le Citi Field se dressera désormais au 41 Seaver Way, en l’honneur du numéro de l’ex-artilleur membre du Temple de la renommée du baseball. Les représentants de New York ont donc accepté la proposition de l’équipe.

Le directeur des opérations de Mets, Jeff Wilpon, a dit qu’il faudra probablement attendre plus d’un an avant que la statue, qui fera entre neuf et 12 pieds, se retrouve sur son socle.

Seaver, qui est âgé de 74 ans, souffre de démence et n’a pas pu assister à la cérémonie. Sa fille, Sarah Seaver, a cependant mentionné que son père est fier de savoir «qu’on se souviendra tous de lui».

Ron Swoboda a joué avec Seaver en 1969, lorsque les Mets ont remporté la Série mondiale. Il faisait partie de ses nombreux ex-coéquipiers qui ont assisté à la cérémonie. Swoboda a mentionné que le détenteur de trois trophées Cy Young dans la Ligue nationale avait permis aux Mets, jadis la risée des Ligues majeures, de gagner en «crédibilité».

