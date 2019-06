Gunnarsson accepte une prolongation de contrat de deux saisons des Blues

SAINT-LOUIS — Le défenseur Carl Gunnarsson a accepté une prolongation de contrat de deux saisons des Blues de St. Louis qui lui rapportera en moyenne annuellement 1,75 million $US, a annoncé l’équipe jeudi.

Gunnarsson, qui aurait pu devenir joueur autonome sans compensation le 1er juillet, demeurera donc avec les Blues jusqu’à la conclusion de la saison 2020-21.

Le hockeyeur de 32 ans originaire d’Oreobro, en Suède, a disputé 25 matchs avec les Blues la saison dernière, inscrivant trois buts et récoltant quatre mentions d’aide. Lors du match no 2 de la série finale de la Coupe Stanley à Boston, Gunnarsson a marqué le but victorieux en prolongation, procurant du même coup la première victoire de l’histoire de la concession du Missouri en série de championnat.

Le vétéran de 10 saisons dans la LNH a disputé 581 matchs avec les Maple Leafs de Toronto et les Blues. Il totalise 28 buts et 101 mentions d’assistance, en plus d’avoir purgé 157 minutes de pénalité.

La Presse canadienne