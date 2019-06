Avec l’aide de Rizzo, Kimbrel obtient un premier sauvetage à Chicago

CHICAGO — Craig Kimbrel a évité les problèmes à sa première sortie de la saison quand son nouveau coéquipier Anthony Rizzo a plongé pour toucher le premier coussin et obtenir le dernier retrait de la rencontre dans un gain de 9-7 des Cubs de Chicago aux dépens des Braves d’Atlanta.

Il s’agit d’un premier sauvetage dans l’uniforme des Cubs pour Kimbrel, rappelé du niveau AAA plus tôt jeudi. Il a retiré sur décision Brian McCann et forcé Johan Camargo à se commettre dans un roulant pour amorcer la neuvième. Mais Ronald Acuña a par la suite obtenu un double dans les vignes du Wrigley Field, avant que Dansby Swanson ne soutire un but sur balles en quatre lancers.

Freddie Freeman a alors frappé un dur roulant le long de la ligne du premier. Rizzo la capté avant de courir vers le coussin. Il a plongé et touché ce dernier du gant pour inscrire le dernier retrait du match.

Kimbrel a ainsi inscrit son 334e sauvetage de sa carrière contre la première formation avec laquelle il a évolué. Les Cubs lui ont consenti un contrat de trois ans, 43 millions $ US le 7 juin dernier et l’ont assigné aux ligues mineures.

Les Cubs ont comblé un déficit de cinq points pour offrir à Kimbrel la possibilité de préserver la victoire. Le circuit de deux points de Victor Caratini a couronné la cinquième manche de quatre points des locaux, leur donnant les devants pour de bon.

Kyle Schwarber a aussi frappé la longue balle pour les Cubs, qui ont obtenu trois points produits de Jason Heyward.

Freeman a frappé son 22e circuit de la saison dans la défaite — une claque de deux points — et Ozzie Albies a continué sa série de succès face aux lanceurs des Cubs avec un circuit en solo et un simple bon pour deux points. Swanson a produit trois points.

Le partant des Cubs Tyler Chatwood (4-1) s’est sauvé avec la victoire même s’il a accordé six points sur six coups sûrs et quatre buts sur balles en cinq manches. Josh Tomlin (1-1), en relève à Bryse Wilson, a subi la défaite.

Matt Carlson, The Associated Press