Nate Lashley joue 63 et s’empare de la tête à la Classique Rocket Mortgage

DÉTROIT — Nate Lashley a réussi des oiselets à ses trois derniers trous et cinq des six derniers pour remettre une carte de 63, neuf coups sous la normale, et s’emparer de la tête à l’issue de la première ronde de la Classique Rocket Mortgage, premier tournoi de la PGA à Detroit.

Le golfeur de 36 ans a inscrit son meilleur pointage en carrière sur le circuit professionnel américain 24 heures après avoir obtenu sa place au tableau principal à titre de remplaçant. Lashley, qui occupe le 353e rang mondial et le 132e au classement de la Coupe FedEx, n’a terminé qu’une fois parmi les 10 premiers dans un tournoi de la PGA, à l’Omnium de Porto-Rico, en février.

Ryan Armour et Nick Watney se trouvent un coup plus loin à 64. Chez Reavie, vainqueur du Championnat Travelers la semaine dernière au Connecticut, Charles Howell III et Stewart Cink font partie d’un groupe de sept golfeurs à 65.

Dustin Johnson, deuxième golfeur au monde, a lancé son tournoi avec un 71. Gary Woodland a quant à lui inscrit un 73 à son premier départ depuis sa victoire à l’Omnium des États-Unis.

Mackenzie Hugues est le meilleur des sept golfeurs canadiens inscrits. Il a remis une carte de 66 pour occuper le 11e rang à égalité. Nick Taylor (68), Ben Silverman (69), Roger Sloan (70), Adam Svensson (70), Mike Weir (72) et Corey Connors (73) sont les autres.

Larry Lage, The Associated Press