Les partisans envoient la nouvelle génération au match des étoiles

NEW YORK — Cody Bellinger et Christian Yelich ont été élus parmi les partants d’une des plus jeunes formations de l’histoire au match des étoiles, menant la nouvelle génération de la Ligue nationale à la classique annuelle.

Le Baseball majeur a dévoilé le résultat du vote des partisans jeudi. Le match des étoiles sera présenté le 9 juillet, à Cleveland.

Bellinger, des Dodgers de Los Angeles, Yelich, des Brewers de Milwaukee, et Ronald Acuna fils, des Braves d’Atlanta, composeront le champ extérieur de la Ligue nationale, dont l’âge moyen de la formation est de 25,8 ans. Selon l’identité du frappeur de choix, les joueurs de position partants pourraient avoir un âge moyen plus jeune que la Nationale en 1967 et l’Américaine en 2017, qui avaient des âges moyens de 26,0 ans.

«Je n’ai jamais vu autant de jeunes joueurs talentueux dans le baseball, a dit le gérant des Dodgers, Dave Roberts, qui dirigera la Nationale. Il y a beaucoup de joueurs amusants à regarder — des jeunes joueurs talentueux et uniques.»

Le voltigeur Mike Trout, des Angels de Los Angeles, est celui qui a reçu le plus de votes lors de la phase finale. Il sera accompagné au sein de l’équipe de la Ligue américaine par notamment trois membres des Astros de Houston — Alex Bregman, George Springer et Michael Brantley — et deux membres des Yankees de New York — Gary Sanchez et DJ LeMahieu.

Les surprises ont été nombreuses. LeMahieu ne faisait pas partie de la formation des Yankees lors de l’ouverture de la saison. Le frappeur de choix des Rangers du Texas Hunter Pence avait seulement reçu un contrat des ligues mineures pendant l’hiver. Le deuxième-but des Diamondbacks de l’Arizona Ketel Marte et l’arrêt-court des Twins du Minnesota Jorge Polanco ont rarement reçu autant d’attention au cours des dernières années. Ils sont maintenant des joueurs étoiles partants.

«C’est toute une différence entre l’an dernier et cette année, a dit Pence. C’est un miracle de me retrouver dans cette situation. C’est très apprécié.»

Les deux joueurs les plus âgés au sein de la formation partante de la Ligue nationale sont Freddie Freeman, des Braves d’Atlanta, à 29 ans, et Nolan Arenado, des Rockies du Colorado, à 28 ans.

«Ça démontre à quel point les jeunes sont bons», a dit Arenado, qui en sera à sa cinquième présence au match des étoiles.

Le premier-but des Indians de Cleveland Carlos Santana pourra jouer devant ses partisans. Il est le joueur le plus âgé à avoir été élu dans l’Américaine, lui qui est âgé de 33 ans.

Willson Contreras et Javiez Baez, tous des deux Cubs de Chicago, seront de la formation partante de la Nationale pour une deuxième année de suite.

Le Baseball majeur a adopté un nouveau système de scrutin cette saison. Les partisans avaient jusqu’au 21 juin pour déterminer les finalistes par position pour le poste de partant. Les trois premiers à chaque position — les neuf premiers au champ extérieur — dans chaque ligue accédaient à la phase suivante, qui s’est déroulée mercredi et jeudi. Le total de votes avait été remis à zéro avant la ronde finale.

