Auger-Aliassime a rendez-vous avec Pospisil au premier tour à Wimbledon

LONDRES — Roger Federer et Rafael Nadal pourraient s’affronter en demi-finale du tournoi de Wimbledon alors que Serena Williams se retrouve dans le quart du tableau le plus relevé chez les dames à la suite du tirage au sort.

Comme le champion en titre Novak Djokovic occupe le sommet de la moitié supérieure du tableau, Federer, deuxième tête de série, et Nadal, no 3, ont été placés dans la moitié inférieure. Nadal occupe le deuxième rang du classement mondial, devant Federer, mais les dirigeants du tournoi anglais ont inversé les positions puisqu’ils tiennent compte des résultats obtenus sur le gazon des deux dernières années.

Les quarts de finale pourraient offrir les affiches suivantes: Djokovic contre Stefanos Tsitsipas, no 7; Kevin Anderson, no 4 et finaliste l’an dernier, contre Alexander Zverev, no 6; Federer contre Kei Nishikori, no 8; et Nadal contre Dominic Thiem, no 5. Une confrontation Nadal-Thiem serait une reprise des finales à Roland Garros ces deux dernières années, toutes deux remportées par Nadal.

Quatre Canadiens figurent au tableau principal et deux d’entre eux ont rendez-vous dès le premier tour. Le Québécois Félix Auger-Aliassime, no 19, a rendez-vous avec Vasek Pospisil, qui effectue un retour au jeu après avoir soigné une blessure au dos.

L’Ontarien Milos Raonic, no 15, amorcera son tournoi face à l’Indien Prajnesh Gunneswaran tandis que Denis Shapovalov, no 29, fera face au Lituanien Ricardas Berankis.

Le tableau féminin pourraient donner lieu aux quarts de finale suivantes: Ashleigh Barty, première tête de série, contre Angelique Kerber, no 5 et championne en titre; Karolina Pliskova, no 3, face à Elena Svitolina, no 8; Naomi Osaka, no 2, contre Simona Halep, no 7; Kiki Bertens, no 4, contre Petra Kvitova, no 6, la double championne qui doit encore annoncer si elle jouera ou non après avoir été à l’écart de la compétition en raison d’une blessure à l’avant-bras gauche.

Williams, septuple championne au All England Club et détentrice de 23 titres du Grand Chelem, pourrait affronter Kerber au quatrième tour — une revanche de sa finale de Wimbledon 2018 et de la finale des Internationaux d’Australie 2016, toutes deux remportées par Kerber — puis Barty, championne à Roland-Garros, en quarts de finale.

Cette portion du talbeau comprend également les anciennes championnes de Wimbledon, Garbine Muguruza et Maria Sharapova, ainsi que les solides joueuses sur gazon Julia Goerges, Belinda Bencic, Donna Vekic, Kaia Kanepi et Alison Riske. Kerber pourrait rencontrer Sharapova au troisième tour.

Au moins, Williams, qui comme à son habitude a fait l’impasse sur les tournois préparatoires sur gazon, aura l’occasion de se mettre en jambe au premier tour face à l’Italienne Giulia Gatto-Monticone, classée 162e, puis pourrait faire face à une autre qualifiée au deuxième tour.

La Montréalaise Eugenie Bouchard, 79e joueuse mondiale, disputera son premier match contre la Slovène Tamara Zidansek.

Le match le plus intriguant du premier tour implique l’autre sœur de Williams: Venus, âgée de 39 ans, affrontera l’Américaine Coco Gauff, âgée de 15 ans, la plus jeune qualifiée au All England Club du demi-siècle de l’ère moderne.

Nadal amorcera le tournoi face au Japonais Yuichi Sugita, issu des qualifications, et le premier adversaire de Federer est Lloyd Harris, un Sud-Africain de 22 ans qui fait ses débuts à Wimbledon. Djokovic foulera le court central lundi et il fera alors face à Philipp Kohlschreiber, un ancien joueur du top-20 qui a été quart de finaliste à Wimbledon en 2012 et qui a battu Djokovic sur le ciment à Indian Wells, en Californie, cette année.

D’autres matchs retiendront l’attention au premier tour: Thiem face au demi-finaliste 2017 Sam Querrey; Fabio Fognini, 12e tête de série, contre l’Américain Frances Tiafoe, âgé de 21 ans; et Nick Kyrgios contre Jordan Thompson dans une confrontation 100 pour cent australienne.

La Presse canadienne