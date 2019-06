Lance Lynn brille pendant huit manches et les Rangers battent les Rays 5-0

Rangers 5 Rays 0

Lance Lynn a accordé trois coups sûrs et retiré 10 frappeurs sur des prises en huit manches, aidant les Rangers du Texas à vaincre les Rays de Tampa Bay 5-0.

Lynn (10-4) a permis à un seul coureur d’atteindre le troisième coussin. Jose Leclerc a ensuite fermé les livres pour les Rangers, qui ont gagné un sixième match de suite.

Phillies 2 Marlins 6

Brian Anderson a produit trois points grâce à un double et son 11e circuit de la saison et il a propulsé les Marlins de Miami vers une victoire de 6-2 aux dépens des Phillies de Philadelphie.

Elieser Hernandez (1-2) a limité les Phillies à deux points en cinq manches et deux tiers pour inscrire une première victoire à sa fiche en 10 départs en carrière.

Indians 0 Orioles 13

Les Orioles de Baltimore ont marqué sept points tôt dans le match aux dépens de Mike Clevinger et ils ont filé vers une victoire de 13-0 face aux Indians de Cleveland.

Chance Sisco a frappé un circuit et a produit cinq points pour les Orioles, qui ont gagné seulement deux de leurs 15 dernières rencontres.

Nationals 3 Tigers 1

Juan Soto a cogné son 14e circuit de la saison et les Nationals de Washington ont défait les Tigers de Detroit 3-1.

Anibal Sanchez (4-6), un ancien des Tigers, a accordé seulement un point et six coups sûrs en six manches à sa première sortie contre son ancienne équipe.

Cubs 3 Reds 6

Cole Hamels a quitté le match après seulement une manche en raison d’un malaise sur son flanc gauche et les Reds de Cincinnati en ont profité pour mettre fin à une série de quatre revers en battant les Cubs de Chicago 6-3.

Hamels (6-3) a effectué seulement 22 tirs, accordant un but sur balles, deux coups sûrs et un point en première manche. Il s’est présenté au monticule pour l’échauffement avant la deuxième manche, mais a finalement retraité vers le vestiaire.

Braves 6 Mets 2

Mike Soroka a accordé seulement deux points en six manches et un tiers de travail et les Braves d’Atlanta ont battu les Mets de New York 6-2.

Soroka (9-1) a concédé deux points ou moins lors de 11 de ses 14 départs cette saison. Austin Riley l’a appuyé avec sa 13e longue balle de la campagne.

The Associated Press