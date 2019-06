Javier Baez claque un grand chelem et les Cubs blanchissent les Reds 6-0

CINCINNATI — Javier Baez a claqué son premier grand chelem de la saison pour mener les Cubs de Chicago vers une victoire de 6-0 contre les Reds de Cincinnati samedi.

Baez a réussi l’exploit en huitième manche contre Jared Hughes, aidant le lanceur Jose Quintana (5-7) à signer une première victoire depuis le 5 mai. Quintana a concédé six simples en six manches.

Rangers 2 Rays 5

Brendan McKay a amené un match parfait jusqu’en sixième manche à ses débuts dans les Majeures et les Rays de Tampa Bay ont battu les Rangers du Texas 5-2.

McKay (1-0), un espoir sélectionné au quatrième rang du repêchage de 2017, a perdu son match parfait lorsque Danny Santana a réussi un simple dans la droite après un retrait en sixième manche. Le jeune gaucher a alloué un coup sûr et un but sur balles en six manches au monticule.

Phillies 6 Marlins 9

Neil Walker a cogné un circuit et fait marquer trois points pour aider les Marlins de Miami à effacer un recul de cinq points et vaincre les Phillies de Philadelphie 9-6.

Les Marlins tiraient de l’arrière 6-1 lorsque Walker a mis fin à une disette de o-en-15 avec une longue balle de deux points en sixième manche. Walker a ajouté un simple productif lors d’une septième manche de six points.

Twins 10 White Sox 3

Nelson Cruz et Max Kepler ont tous les deux cogné deux circuits, Miguel Sano a ajouté une longue balle et les Twins du Minnesota ont écrasé les White Sox de Chicago 10-3.

Cruz a réussi deux coups de quatre buts de deux points pour son troisième match de plus d’un circuit cette saison. Il a aussi claqué un simple et un double. Michael Pineda (5-4) a été efficace pendant six manches, donnant un point, quatre coups sûrs et un but sur balles.

Nationals 5 Tigers 7

Miguel Cabrera a frappé trois coups sûrs et fait marquer trois points et les Tigers de Detroit sont venus de l’arrière en deux occasions pour vaincre les Nationals de Washington 7-5.

Après avoir effacé un déficit de trois points en quatrième manche, les Tigers ont comblé un recul de deux points en septième lorsque Niko Goodrum a couronné une poussée de trois points avec un simple.

Indians 0 Orioles 13

Andrew Cashner a donné trois coups sûrs en sept manches, Renato Núñez a claqué deux des quatre longues balles des Orioles de Baltimore, qui ont servi une correction de 13-0 aux Indians de Cleveland.

Anthony Santander a inscrit son nom dans l’histoire du Camden Yards, frappant le 100e circuit à atterrir sur la rue Eutaw depuis l’ouverture du stade, le 6 avril 1992. Chance Sisco a ajouté un coup de quatre buts pour les Orioles, qui ont dominé les Indians 26-0 lors des deux premiers duels de cette série.

