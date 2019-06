Pour la 1ère fois, il y a trois Canadiens parmi les têtes de série au tournoi de Wimbledon

WIMBLEDON, Royaume-Uni — Les hommes canadiens ont marqué l’histoire à Wimbledon, et ce avant même que la 133e édition de cette étape du Grand Chelem ne commence, lundi.

Milos Raonic (15e), Félix Auger-Aliassime (19e) et Denis Shapovalov (29e) occupent trois des 32 têtes de série. Il s’agit du plus grand nombre de Canadiens à être classés dans les têtes de série en Grand Chelem.

Seule la France en a plus avec Gaël Monfils, Gilles Simon, Lucas Pouille et Benoit Paire.

Et seule la Serbie en compte autant, avec Novak Djokovic, Laslo Djere et Dusan Lajovic.

Le Montréalais Auger-Aliassme, 18 ans, a une fiche de 6-2 sur gazon en 2019 – y compris la finale à Stuttgart, il y a trois semaines, et la demi-finale au Queen’s Club, la semaine suivante.

Ennuyé au dos, l’Ontarien Raonic s’est retiré de la demi-finale de Stuttgart contre Auger-Aliassimeé. Il a ensuite perdu en quart de finale au Queen’s Club.

«Ça varie d’un jour à l’autre, a dit Raonic à propos de son dos samedi, deux jours avant de se mesurer à Prajnesh Gunneswaran de l’Inde, 94e au monde. Les sensations diffèrent à chaque matin.»

Auger-Aliassime a battu 12 joueurs du top 50 et a atteint trois finales de l’ATP cette saison – de 108e au début de 2019, il est maintenant 21e.

Son dernier match a été un revers de 6-7 (3), 6-3 et 6-4 au Queen’s Club contre Feliciano Lopez, qui allait remporter le tournoi.

«Lopez a très bien joué et très bien servi, a dit Auger-Aliassime, qui a pris du muscle, ces derniers mois. Avec la semaine à Stuttgart et les deux matches le même jour au Queen’s Club (à cause de la pluie), physiquement et mentalement, ça devenait difficile. Mais après le match, je n’ai pas passé trop de temps à me soucier du résultat.»

Shapovalov a une fiche de 0-2 sur gazon cette année, mais le champion junior de Wimbledon en 2016 a notamment dû affronter le numéro 12 Juan Martin del Potro, au Queen’s Club.

La semaine dernière, lors d’un tournoi hors-concours près de Londres, Shapovalov a gagné en confiance en battant Fabio Fognini, Djokovic et Tomas Berdych.

Shapovalov, de l’Ontario, affrontera mardi Ricardas Berankis, un Lithuanien classé 74e.

Auger-Aliassime affrontera lundi le Britanno-Colombien Vasek Pospisil. Ce dernier participe à son premier tournoi en sept mois, après une opération au dos en janvier.

Perdant chanceux, Brayden Schnur, de Pickering, en Ontario, affrontera mardi Marcos Baghdatis, 138e. Le Chypriote de 34 ans, classé huitième en 2006, va se retirer après Wimbledon.

Chez les dames, Eugenie Bouchard, 79e, jouera mardi face à Tamara Zidansek, 59e. La Slovène figure au tableau principal de Wimbledon pour une première fois en carrière, après deux présences en qualifications.

Bianca Andreescu, 25e, se trouve en Arizona en rééducation, après des ennuis à l’épaule droite.

Tom Tebbutt, La Presse canadienne