Les Predators investissent dans leur attaque et ajoutent Matt Duchene

NASHVILLE — Les Predators de Nashville ont fait un pas important en avant pour améliorer leur attaque en mettant sous contrat le joueur autonome Matt Duchene, mais en payant le gros prix.

Afin de mettre l’attaquant qu’ils recherchaient, les Preds ont consenti sept ans et 56 millions $ US à Duchene, qui aura pour principale mission de relancer le pire jeu de puissance de la LNH en 2018-19.

La mise sous contrat du patineur de 28 ans survient une semaine seulement après que les Preds eurent cédé le défenseur P.K.Subban aux Devils du New Jersey en retour des défenseurs Steven Santi et Jeremy Davies en plus de deux choix au repêchage. Subban touchera 9 millions $ pour les trois prochaines campagnes.

Le directeur général des Predators, David Poile, a déclaré après cette transaction qu’elle lui donnerait de l’espace sous le plafond afin d’améliorer l’équipe à l’attaque. Duchene devrait aider.

La saison passée avec les Sénateurs d’Ottawa et les Blue Jacekts de Columbus, il a marqué 31 buts et ajouté 39 aides, en plus d’obtenir 10 points, dont cinq buts, en 10 rencontres éliminatoires.

Les Preds ont manqué de punch à l’attaque derrière le premier trio de Filip Forsberg, Ryan Johansen et Viktor Arvidsson. C’est devenu évident en éliminatoires, alors que l’équipe n’a pas marqué en 16 avantages numériques. Les Preds ont été éliminés en six matchs par les Stars de Dallas.

Il s’agissait de la deuxième année d’affilée où les Predators sont éliminés hâtivement en séries, après leur parcours jusqu’en finale en 2017. Ils avaient obtenu la meilleure fiche de la ligue en 2017-18, mais s’étaient inclinés au deuxième tour devant les Jets de Winnipeg.

Les Predators avaient tenté d’obtenir Duchene de l’Avalanche du Colorado en 2017 avant qu’il n’aboutisse à Ottawa et que Nashville se retrouve avec Kyle Turris dans une transaction à trois clubs.

Turris a signé un pacte de six ans, 36 millions $ après s’être joint aux Preds, mais il a connu une saison frustrante avec 23 points seulement en 55 rencontres.

The Associated Press