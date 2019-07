Le morcellement des Jackets alimente l’ouverture du marché des joueurs autonomes

Artemi Panarin s’en va dans la Grosse Pomme, Matt Duchene a pris la route de Music City, tandis que le gardien Sergei Bobrovsky a décidé de s’établir à South Beach: le morcellement des Blue Jackets de Columbus a été l’histoire de l’ouverture du marché des joueurs autonomes, lundi.

Ajoutez à cela les signatures des vétérans Corey Perry et Joe Pavelski avec les Stars de Dallas et la transaction entre les Maple Leafs de Toronto et les Sénateurs d’Ottawa et vous obtenez passablement d’action.

Panarin s’est avéré le joueur le plus onéreux sur le marché: les Rangers de New York ont dû débourser 81,5 millions $ sur sept ans pour l’attirer. La recrue de l’année en 2016 a marqué au moins 20 buts à ses quatre premières campagnes. Il a connu sa meilleure saison avec 87 points (28-59) l’an dernier.

Bobrovsky a de son côté accepté les sept ans et 70 millions $ des Panthers de la Floride, où il remplacera Roberto Luongo, qui s’est retiré il y a quelques jours.

Duchene a quant à lui signé un contrat de sept saisons et 56 millions $ avec les Predators de Nashville.

Les Blue Jackets sont donc les grands perdants de cette journée. L’équipe avait pris la chance d’ajouter Duchene et de garder Panarin et Bobrovsky à la date limite des transactions, bien qu’elle savait qu’ils étaient tous à la dernière année de leur contrat. Le d.g. des Jackets, Jarmo Kekäläinen, a dit n’éprouver aucun regret au sujet de cette décision, puisqu’il souhaitait aller loin en séries.

Si le club a bien gagné la première série de son histoire, mais il s’est incliné devant les Bruins de Boston au deuxième tour.

Les Jackets ont toutefois commencé leur refonte en embauchant l’attaquant Gustav Nyquist (4 ans, 22 millions $) et en offrant un nouveau contrat au défenseur Ryan Murray (2 ans, 9,2 millions $) et au gardien substitut Joonas Korpisalo (1 an, 1,5 million $).

L’histoire de la journée est toutefois sortie de Montréal.

Une fois que la plupart des gros noms ont trouvé preneurs, le Canadien a fait preuve d’audace en soumettant une offre hostile à l’attaquant des Hurricanes de la Caroline Sebastian Aho, joueur autonome avec compensation. Les Canes ont maintenant sept jours pour égaler l’offre de cinq ans et 42,27 millions $ US ou ils recevront les choix de premier, deuxième et troisième tours du Tricolore en 2020.

Le directeur général des Hurricanes, Don Waddell, a d’abord blagué en disant qu’il a été surpris que l’offre ne soit pas plus importante, avant d’ajouter que l’équipe allait l’évaluer. La semaine dernière, il avait indiqué que l’équipe allait égaler toute offre faite à son jeune joueur étoile, qui a connu sa meilleure campagne en carrière avec 30 buts et 83 points en 2018-19.

C’est la première fois depuis 2013 qu’une offre hostile est présentée. Les Flames de Calgary avaient alors tenté d’acquérir Ryan O’Reilly de l’Avalanche du Colorado, qui avaient égalé l’offre.

La seule offre hostile non égalée dans l’histoire de la LNH est survenue en 2007, quand Dustin Penner a signé un pacte de cinq ans et 21,5 millions $ avec les Oilers d’Edmonton. Les Ducks d’Anaheim avaient profité des choix de premier, deuxième et troisième tours des Oilers par la suite.

Pavelski, qui a longtemps été le capitaine des Sharks de San Jose, a quitté pour trois ans et 21 millions $ à Dallas. Il a été rejoint par Perry, qui a signé avec les Stars après que les Ducks eurent racheté son contrat. Les Sharks ont aussi perdu l’ailier Joonas Donskoi, qui a accepté une offre de quatre saisons et 15,6 millions de l’Avalanche. Ils ont toutefois gardé les services du joueur autonome avec compensation Timo Meier.

Les Stars ont perdu le vétéran Jason Spezza, qui s’est retrouvé à Toronto, où les Maple Leafs lui ont offert 700 000 $ pour un an.

Les Leafs et les Sénateurs ont par ailleurs lancé la journée avec une transaction. Les Leafs ont acquis le défenseur Cody Ceci, un choix de troisième tour en 2020 et les joueurs de la Ligue américaine Ben Harpur et Aaron Luchuk en retour du défenseur Nikita Zaitsev, de l’attaquant Connor Brown et de Michael Carcone.

Cet échange se veut un changement d’air nécessaire pour Ceci, Zaitsev et Brown. Zaitsev avait demandé une transaction, renonçant même à sa clause de non-mouvement. Les Leafs libèrent aussi 6,6 millions $ sous le plafond, des dollars nécessaires pour offrir un nouveau pacte à l’attaquant Mitch Marner, joueur autonome avec compensation.

Plusieurs gardiens ont aussi changé de camp, dont Cam Talbot et Mike Smith. Talbot est passé des Oilers d’Edmonton aux Flames de Calgary pour un an et 2,75 millions. Smith a fait le chemin inverse, acceptant 2 millions $ pour un an à Edmonton. Le Canadien a quant à lui offert 1,75 million $ pour une saison à Keith Kincaid, tandis que Robin Lehner a pris la route de Chicago pour une saison et 5 millions $.

En rafale:

— À Pittsburgh, les Penguins se sont entendus pour six ans et 21 millions $ avec l’attaquant Brandon Tanev;

— Le Wild a attiré Mats Zuccarello au Minnesota pour cinq ans, 30 millions $. Il a aussi mis sous contrat l’ailier droit Ryan Hartman pour deux ans et 3,8 millions $.

— Les Red Wings ont rapatrié le centre Valtteri Filppula à Detroit moyennant 6 millions $ pour deux campagnes.

—

Les journalistes de l’Associated Press Larry Lage, Joedy McCreary, Dave Campbell, Will Graves, Josh Dubow, Vinay Cherwoo et Steve Megargee, ainsi que le pigiste Denis P. Gorman ont contribué à cet article.

John Wawrow et Stephen Whyno, The Associated Press