Le rôle de Luc Brodeur-Jourdain avec les Alouettes reste à être défini

MONTRÉAL — Luc Brodeur-Jourdain sera «un Alouette à vie». Mais le rôle qu’il jouera au sein de l’organisation dorénavant reste à être défini.

«On en a discuté, mais ce n’est pas encore peaufiné, a-t-il expliqué. Pourquoi? Ça vient principalement de moi. Les portes sont ouvertes, mais c’est de voir avec ma famille ce que je peux faire.

«Un poste d’entraîneur, c’est évidemment ce qu’on m’a le plus souvent proposé, a poursuivi le no 58 des Alouettes. Mais je ne veux pas obtenir d’avantage quelconque par rapport aux autres entraîneurs, dans le sens où dans ma réalité familiale, je ne suis pas capable de le faire en ce moment.

«Si on avançait de cinq ou 10 ans, peut-être que ce serait possible, mais ce n’est pas quelque chose que je peux me permettre en ce moment. L’horaire d’un entraîneur, même s’il est sur six mois, est trop intense. Ça prend du temps.»

Très éloquent, l’ex-porte-couleurs du Rouge et Or de l’Université Laval pourrait dès demain se trouver une place dans les médias ou aider les Alouettes à titre d’ambassadeur. Mais on sent qu’il veut prendre le temps de digérer son dernier match et son changement de statut au sein de l’organisation.

«Ce qui va me manquer à tout jamais, c’est le sentiment d’être un enfant, a-t-il raconté. Dès le moment que tu enlèves tes crampons, même si tu restes impliqué dans le football (…), tu n’es plus un enfant. Car c’est ce que tu es quand tu es joueur de football; tu es avec ta gang et tu joues. Quand t’oublies tous les paramètres qui font que c’est une business, un spectacle, il reste des gars qui jouent au football.»

Il ne sait toujours pas si Khari Jones fera appel à ses services jeudi, contre les Tiger-Cats de Hamilton, alors que les Alouettes lanceront leur saison locale au stade Percival-Molson. Mais il souhaiterait que ses enfants puissent le voir jouer une dernière fois.

Il croit toutefois que Thomas, 13 ans, Noah, 3 ans, et Adam, 2 ans, garderont quelques souvenirs de sa carrière.

«Mon petit dernier a vu mon sac de cuir avec le logo des Alouettes (lundi) et a dit: ‘Papa, équipe à papa’. Alors il va peut-être rester un petit souvenir. Ils ne mesurent pas non plus l’ampleur de tout ça. Ils me voient jouer au football et c’est tout. Je souhaite qu’ils en gardent un petit souvenir.»

Les journalistes qui ont eu la chance de le côtoyer au cours des 10 dernières années en garderont quant à eux un excellent.

Frédéric Daigle, La Presse canadienne